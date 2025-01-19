Пільговиків змусять платити комунальні послуги: уряд пропонує нову ініціативу

Уряд України ухвалив новий законопроєкт, який зобов’язує людей, що мають пільги на оплату комуналки, обов’язково сплачувати за спожиті послуги. Про це повідомив представник уряду в парламенті. Це означає, що пільги більше не будуть надаватися безкоштовно, а отримані кошти потрібно буде спрямувати на оплату рахунків за житлово-комунальні послуги.

Для того, щоб ввести нові правила оплати комуналки для пільговиків, уряд планує змінити існуючі закони України, які регулюють надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Тобто, будуть внесені зміни до законодавства, яке зараз визначає, хто має право на пільги і в якому розмірі.

Однією з головних змін буде те, що люди з пільгами повинні будуть щомісяця обов’язково використовувати гроші, які вони отримують як пільгу, виключно для оплати рахунків за житлово-комунальні послуги. Тобто, ці кошти не можна буде витратити на щось інше.

Якщо пільговик не буде використовувати отримані кошти на оплату комуналки, то уряд має право змінити умови надання йому пільги. Тобто, людина може втратити право на отримання пільги, якщо не дотримуватиметься нових правил. Як саме це буде відбуватися, вирішуватиме уряд.

За минулий рік українці стали заробляти на 20,3% більше. Середня зарплата сягнула 20 985 гривень. Якщо врахувати подорожчання товарів і послуг, то реальне зростання доходів склало 13%. Про це повідомив заступник міністра економіки.

Заробітки українців зросли більше, ніж прогнозували в уряді. Раніше очікували меншого підвищення зарплат, але насправді воно виявилось більшим як у грошовому вираженні, так і з урахуванням інфляції.

Наступного року уряд очікує подальшого зростання заробітних плат. В середньому українці можуть розраховувати на збільшення доходів майже на 25%. Однак, знову ж таки, через інфляцію, реальне зростання буде дещо меншим – близько 8%.

Уряд очікує, що ціни на товари та послуги продовжать зростати і наступного року. Інфляція може сягнути 9,5%. При цьому економіка України, за прогнозами уряду, зростатиме на 2,7%.