Чи будуть українці переходити на літній час у 2025 році: остаточне рішення за президентом

Українці почали двічі на рік переводити годинники на літній та зимовий час ще у 1981 році. Тож цій традиції вже понад півстоліття. Але з огляду на низку факторів, зокрема євроінтеграцію України, Верховна рада у 2024 році прийняли рішення покласти цій традиції край. Та, як виявилось, відповідний законопроект поки що так і не набрав чинності. То чи будемо ми переводити годинники у 2025 році

Яка доля законопроекту про відміну літнього та зимового часу?

Законопроект №4201, що передбачає скасування переведення годинників та фіксацію на постійній основі зимового часу Верховною радою був прийнятий ще у серпні 2024 року. Наприкінці року його передали на підпис президенту, але Володимир Зеленський свій автограф на документі так і не поставив. Якщо до кінця березня законопроект так і не буде підписаний, українцям доведеться знову переводити годинники на літній час.

Коли годинники переводять на літній час?

Оскільки законопроект №4201 без підпису президента вважається нечинним, в Україні все ще діють старі правила переведення часу. Згідно з ними переходити на літній час потрібно у ніч з 29 на 30 березня о 3:00 за Київським часом. Перевести годинник належить на 1 годину вперед, тобто на 04:00.

Як переведення часу впливає на здоров’я?

Основною метою переходу на літній та зимовий час завжди була економія електроенергії. Адже так можна було протягом більш тривалого часу використовувати денне світло та заощаджувати на освітленні приміщень. Однак раніше ніхто не брав до уваги негативний вплив зміни часу на здоров’я людей.

Як виявилося, спроба штучно перевести внутрішній годинник людини та змінити її біоритми може потягнути за собою цілу низку неприємних наслідків. Серед них:

Підвищення рівня стресу;

Проблеми зі сном;

Зниження імунітету;

Погіршення пам’яті;

Загострення серцево-судинних захворювань тощо.

З огляду на такі «перспективи» залишається лише сподіватися, що президент Володимир Зеленський таки підпише законопроект №4201 і українці зможуть нарешті залишити традицію переведення годинників у минулому.