Залив пальне і «полетів»: чому автівка наче оживає після заправки

Чимало автомобілістів стверджує, що одразу після заправки їх автівки розвивають кращу швидкість та наче фонтанують енергією. Можливо їм це лише здається, однак є декілька об’єктивних причин, які доводять протилежне. Автоексперт пояснив, чому після відвідання АЗС можливості вашої машини суттєво збільшуються і вона почитає рухатися більш динамічно.

Причина 1: Підвищення октанового числа

Бензин, що протягом тривалого часу знаходиться у баку автівки, поступово втрачає свої властивості. Його октанове число знижується внаслідок випаровування компонентів антидетонаційних домішок. В результаті двигун працює значно гірше. Після заливки свіжого палива октанове число вмісту бензобаку підвищується і машина почитає просто «літати».

Причина 2: Зниження температури пального

Під час заправки у бак заливають прохолодне паливо, що надходить із підземних резервуарів АЗС. Низька температура пального сприяє його кращому змішуванні з повітрям та більш ефективному згорянню. Тому і двигун на прохолодному пальному працює значно краще.

Причина 3: Нормалізація тиску в баку

Якщо система вентиляції бензобаку барахлить, наприклад через несправність клапана продувки адсорбера, тиск у баку може підвищуватися. Це безпосередньо впливає на ефективність роботи паливного насосу. Коли під час заправки кришка бензобаку відкривається, тиск приходить в норму, а система вентиляції відновлює нормальну роботу. Тож не дивно, що машина починає рухатись більш динамічно.

Причина 4: Збільшення навантаження на задню вісь

Якщо ви заправлєте повний бак, навантаження на задню вісь автівки підвищується. Особливо суттєвий цей фактор для машин із заднім приводом, адже сприяє кращому зчепленню з дорогою та зводить до мінімуму пробуксування коли автівка рушає з місця. В результаті автомобіль значно стрімкіше набирає швидкість та стає більш маневреною. Особливо це помітно взимку, коли на дорогах лід та ожеледа.