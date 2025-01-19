2025 рік точно не буде останнім: експерт назвав ймовірну дату закінчення війни

Якщо західні партнери продовжать допомагати Україні озброєням та боєприпасами, то вже за 2-3 роки ми здобудемо перемогу. Російські війська не витримають тиску і змушені будуть відступити. Таким сценарій закінчення війни бачить військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Коли закінчиться війна?

За словами Романа Світана, навіть в разі надходження усього обіцяного НАТО озброєння, війна триватиме ще принаймні до 2027-2028 року. Причому найактивніші бойові дії припадуть на 2025 рік.

Крім того досвідчений льотчик-інструктор наголосив, що якби у 2022-му західні партнери надали Україні всю необхідну військову техніку, ми вже давно вигнали б ворога зі своїх земель. Адже у 2022-у році в ЗСУ могли замість Куп’янська рушити на Мелітополь, а далі на Крим. Та тоді у нас не було достатніх засобів для такого маневру.

Ба більше, обіцяні, проте так і не отримані у 2023 році ракети й літаки могли б допомогти ЗСУ запобігти підриву Каховської ГЕС. Натомість українські війська наважились би на форсування Дніпра та звільнили Крим. За такого розвитку подій вже у 2024-му війна була б закінчена.

Але маємо, що маємо. Станом на сьогодні навіть в разі отримання всього необхідного озброєння нам знадобиться хоча б 1-1,5 роки щоб відвоювати Крим, та ще 2 роки на звільнення Донбасу.

Скільки ще протримається Росія?

За словами експерта вже сьогодні у Росії є чимало проблем, з якими не так вже й легко впоратися. Найбільша з них – це санкції, що фактично «душать» російську економіку.

Крім того у окупантів незабаром можуть виникнути проблеми з боєприпасами. Всі підприємства військової промисловості в Росії вже працюють на максимальній потужності. Тож нестачу доводиться закривати за рахунок імпорту, причому лише з Китаю, Ірану чи Північної Кореї.

Станом на сьогодні Росія ледь підтримує бойові дії на стабільному рівні. А якщо Трамп, як обіцяв, «притисне до стінки» країни, що постачають росіянам зброю, окупанти почнуть швидко здавати позиції.