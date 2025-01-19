В тисяч українців з’явится нова позначка в «Резерв+»: на неї треба реагувати

Усі військовозобов’язані, які були визнані обмежено придатними до прийняття закону №3621, повинні повторно пройти військово-лікарську комісію. Якщо вони не встигнуть зробити цього до 4 лютого, то вже наступного дня у мобільному застосунку «Резерв+» їм присвоять статус «у розшуку». Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Чому саме до 4 лютого?

Згідно із законом №3621 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» обмежено придатні військовозобов’язані повинні повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців з дати його прийняття. А оскільки цей закон було прийнято 4 травня, до 4 лютого саме спливає визначений термін.

Якими можуть бути результати ВЛК?

Під час повторного проходження медичного огляду військовозобов’язаним можуть присвоїти одну з наступних категорій:

Придатний до військової служби / до служби в деяких частинах (охорона, логістика тощо);

Непридатний до військової служби (передбачає перегляд через 6 або 12 місяців);

Потребує звільнення від виконання службових обов’язків / відпустки для лікування / тривалого стаціонарного лікування;

Тимчасово непридатний (із вказанням дати повторного огляду);

Не потребує тривалого лікування (якщо військовозобов’язаний більше не потребує тривалого лікування).

Організацією повторного проходження військово-лікарської комісії займається ТЦК та СП за місцем проживання обмежено придатного.

Як повторно пройти медкомісію?

Щоб оновити висновки ВЛК, обмежено придатним громадянам потрібно:

Якщо не отримали повістку, звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки і взяти направлення на ВЛК. Пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого 2025 року. Оновити дані про стан здоров’я у своїх військово-облікових документах.

Якщо особа зі статусом “обмежено придатний” не пройде повторний огляд до 5 лютого, електронний військово-обліковий документ в “Резерв+” залишиться без змін. Проте якщо ТЦК надішле повістку на проходження ВЛК, і військовозобов’язаний не виконає умови цієї повістки, у застосунку відобразиться статус “в розшуку”.