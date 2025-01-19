В тисяч українців з’явится нова позначка в «Резерв+»: на неї треба реагувати
Ця вимога стосується всіх військовозобов’язаних, що отримали статус «обмежено придатний» до 4 травня 2024 року.
Усі військовозобов’язані, які були визнані обмежено придатними до прийняття закону №3621, повинні повторно пройти військово-лікарську комісію. Якщо вони не встигнуть зробити цього до 4 лютого, то вже наступного дня у мобільному застосунку «Резерв+» їм присвоять статус «у розшуку». Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Чому саме до 4 лютого?
Згідно із законом №3621 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» обмежено придатні військовозобов’язані повинні повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців з дати його прийняття. А оскільки цей закон було прийнято 4 травня, до 4 лютого саме спливає визначений термін.
Якими можуть бути результати ВЛК?
Під час повторного проходження медичного огляду військовозобов’язаним можуть присвоїти одну з наступних категорій:
- Придатний до військової служби / до служби в деяких частинах (охорона, логістика тощо);
- Непридатний до військової служби (передбачає перегляд через 6 або 12 місяців);
- Потребує звільнення від виконання службових обов’язків / відпустки для лікування / тривалого стаціонарного лікування;
- Тимчасово непридатний (із вказанням дати повторного огляду);
- Не потребує тривалого лікування (якщо військовозобов’язаний більше не потребує тривалого лікування).
Організацією повторного проходження військово-лікарської комісії займається ТЦК та СП за місцем проживання обмежено придатного.
Як повторно пройти медкомісію?
Щоб оновити висновки ВЛК, обмежено придатним громадянам потрібно:
- Якщо не отримали повістку, звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки і взяти направлення на ВЛК.
- Пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого 2025 року.
- Оновити дані про стан здоров’я у своїх військово-облікових документах.
Якщо особа зі статусом “обмежено придатний” не пройде повторний огляд до 5 лютого, електронний військово-обліковий документ в “Резерв+” залишиться без змін. Проте якщо ТЦК надішле повістку на проходження ВЛК, і військовозобов’язаний не виконає умови цієї повістки, у застосунку відобразиться статус “в розшуку”.
- 16 вересня Комітет з питань нацбезпеки і оборони Верховної Ради розглянув і одноголосно підтримав для прийняття в цілому законопроєкт 11379-д, який забороняє мобілізацію обмежено придатних до 25 років.
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