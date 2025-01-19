Приватбанк может срезать лимиты по оплате: не получится оплатить даже коммуналку

Клиенты ПриватБанка столкнулись с неожиданной проблемой: банк внезапно ввел ограничения на использование банковских карт. По словам одного из клиентов, который оставил отзыв на платформе «Минфин», даже такие простые операции, как оплата коммунальных услуг, стали недоступными.

Один из клиентов ПриватБанка рассказал, что перед тем, как обнаружить ограничения на карте, получил подозрительный звонок от представителя банка. Через несколько дней он попытался оплатить коммунальные услуги, но обнаружил, что его личный кабинет заблокирован, а доступ к средствам на карте ограничен.

Когда клиент попытался оплатить коммунальные услуги через свой личный кабинет ПриватБанка, он обнаружил, что к нему нет доступа. Эта неожиданная ситуация вызвала у него недоумение и беспокойство.

Мужчина отметил, что ранее с такой проблемой не сталкивался и не понимает, почему банк не уведомил его о блокировке счета. Кроме того, он не знает, какие именно правила он мог нарушить, чтобы заслужить такое наказание. Обращение в службу поддержки, к сожалению, не принесло никаких результатов.

После длительных попыток разобраться в ситуации и посещения отделения банка, клиент узнал, что ограничения на его счете были установлены службой безопасности ПриватБанка. При этом клиент отметил, что он не совершал никаких действий, которые могли бы спровоцировать такие меры.

Банк обвинил меня в отмывании денег, хотя я всегда использовал карту только для простых бытовых нужд, таких как оплата счетов за коммунальные услуги и покупки в онлайн-магазине», – возмутился клиент.

Сейчас Приватбанк никак не комментирует эту ситуацию. Мы внимательно следим за новостями и расскажем больше, когда банк отреагирует на жалобу клиента.

Напомним, что теперь в Украине установлены ограничения на сумму операций. За месяц запрещено совершать операции на сумму более 50 000 гривен без подтверждения дохода.