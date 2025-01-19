Приватбанк може зрізати ліміти з оплати: не вийде оплатити навіть комуналку

Клієнти ПриватБанку зіштовхнулися з несподіваною проблемою: банк раптово ввів обмеження на використання банківських карток. За словами одного з клієнтів, який залишив відгук на платформі “Мінфін”, навіть такі прості операції, як оплата комунальних послуг, стали недоступними.

Один з клієнтів ПриватБанку розповів, що перед тим, як виявити обмеження на картці, отримав підозрілий дзвінок від представника банку. Через кілька днів він спробував оплатити комунальні послуги, але виявив, що його особистий кабінет заблоковано, а доступ до коштів на картці обмежено.

Коли клієнт спробував сплатити комунальні послуги через свій особистий кабінет ПриватБанку, він виявив, що до нього немає доступу. Ця несподівана ситуація викликала у нього подив і занепокоєння. Чоловік зазначив, що раніше з такою проблемою не стикався і не розуміє, чому банк не повідомив його про блокування рахунку. Крім того, він не знає, які саме правила він міг порушити, щоб заслужити таке покарання. Звернення до служби підтримки, на жаль, не принесло жодних результатів.

Після тривалих спроб розібратися в ситуації та відвідування відділення банку, клієнт дізнався, що обмеження на його рахунку були встановлені службою безпеки ПриватБанку. При цьому клієнт наголосив, що він не здійснював жодних дій, які могли б спровокувати такі заходи.

Банк звинуватив мене у відмиванні грошей, хоча я завжди використовував картку лише для простих побутових потреб, таких як оплата рахунків за комунальні послуги та покупки в онлайн-магазині”, – обурився клієнт.

Наразі Приватбанк ніяк не коментує цю ситуацію. Ми уважно стежимо за новинами та розповімо більше, коли банк відреагує на скаргу клієнта.

Нагадаємо, що тепер в Україні встановлені обмеження на суму операцій. За місяць заборонено здійснювати операції на суму понад 50 000 гривень без підтвердження доходу.