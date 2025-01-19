Новости мобилизации 2025: еще одной категории предоставили право отсрочки

Украинское правительство приняло важное решение, которое позволит родственникам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, получить отсрочку от мобилизации. Это означает, что такие лица смогут временно не проходить военную службу.

С целью выполнения требований Закона Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах», Правительство Украины внесло изменения в законодательство. Теперь родственники людей, которые считаются пропавшими без вести, могут официально обратиться за отсрочкой от мобилизации. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров по инициативе Министерства внутренних дел 14 января.

Какая категория граждан также получила право на отсрочку

Из-за многочисленных обращений родных пропавших без вести, связанных с невозможностью получить отсрочку от мобилизации из-за юридических сложностей, Министерство внутренних дел инициировало изменения в законодательстве. Целью этих изменений является упрощение процедуры получения отсрочки для таких категорий граждан и обеспечение их законных прав.

Ранее, чтобы получить отсрочку от мобилизации, родственникам пропавших без вести необходимо было иметь судебное решение о признании их родственника пропавшим. Однако действующее законодательство не предусматривало такой процедуры, что делало невозможным получение отсрочки для большинства семей.

Благодаря новым изменениям в законодательстве, для получения отсрочки от мобилизации родственникам пропавших без вести больше не нужно будет обращаться в суд. Достаточно будет получить выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести. Это значительно упростит процедуру и позволит быстрее получить отсрочку.

Отсрочку от мобилизации могут получить:

Мужчины и женщины, чьи близкие родственники (муж, жена, дети, родители, братья или сестры) пропали без вести во время войны.

Женщины и мужчины, которые воспитывают несовершеннолетних детей самостоятельно, если второй родитель пропал без вести или его местонахождение неизвестно.

Официальные основания для получения отсрочки от мобилизации в Украине

Согласно действующему законодательству Украины, существует несколько оснований для получения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Среди них: