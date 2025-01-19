Новини мобілізації 2025: ще одній категорії надали право відстрочки

Український уряд ухвалив важливе рішення, яке надасть можливість родичам осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, отримати відстрочку від мобілізації. Це означає, що такі особи зможуть тимчасово не проходити військову службу.

З метою виконання вимог Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин», Уряд України вніс зміни до законодавства. Тепер родичі людей, які вважаються зниклими безвісти, можуть офіційно звернутися за відстрочкою від мобілізації. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів за ініціативою Міністерства внутрішніх справ 14 січня.

Яка категорія громадян також отримала право на відстрочку

Через численні звернення рідних зниклих безвісти, пов’язані з неможливістю отримати відстрочку від мобілізації через юридичні складнощі, Міністерство внутрішніх справ ініціювало зміни в законодавстві. Метою цих змін є спрощення процедури отримання відстрочки для таких категорій громадян та забезпечення їхніх законних прав.

Раніше, щоб отримати відстрочку від мобілізації, родичам зниклих безвісти необхідно було мати судове рішення про визнання їхнього родича зниклим. Однак чинне законодавство не передбачало такої процедури, що унеможливлювало отримання відстрочки для більшості сімей.

Завдяки новим змінам в законодавстві, для отримання відстрочки від мобілізації родичам зниклих безвісти більше не потрібно буде звертатися до суду. Достатньо буде отримати витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти. Це значно спростить процедуру і дозволить швидше отримати відстрочку.

Відстрочку від мобілізації можуть отримати:

Чоловіки та жінки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, діти, батьки, брати чи сестри) зникли безвісти під час війни.

Жінки та чоловіки, які виховують неповнолітніх дітей самостійно, якщо другий батько зник безвісти або його місцезнаходження невідоме.

Офіційні підстави для отримання відстрочки від мобілізації в Україні

Згідно з чинним законодавством України, існує кілька підстав для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Серед них: