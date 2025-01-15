Украинцам приходят платежки за коммунальные услуги, которыми они не пользовались: можно ли не платить?

Многие украинцы уже полностью перешли на электроэнергию и совсем не пользуются газом. К примеру, имеют электрическое отопление, плиты, духовые шкафы и все остальные приборы, работающие исключительно от электроэнергии. Однако таким домохозяйствам все равно могут приходить платежки за доставку газа и иногда уплатить нужно немалую сумму, состоящую из нескольких сотен гривен. Люди возмущаются, однако долг никто не аннулирует. На самом деле за доставку газа действительно придется заплатить даже если вы этим газом совсем не пользуетесь. Чтобы не платить, нужно отсоединить дом или квартиру от газовой трубы.

“Прежде всего, вам необходимо обратиться к вашему оператору ГРМ (обл- или горгазу), которому вы платите за доставку (распределение) газа. Именно он отвечает за учет и начисление объемов потребленного топлива. Оператору ГРМ нужно предоставить: заявление о прекращении поставки газа из расторжением договора о доставке (распределении) газа или доказательства об отключении”, – отмечают в Нафтогазе.

Могут ли отключить газ без согласия и ведома потребителя?

Да, несмотря на войну и военное положение, украинцев могут отсоединять от газа даже если домохозяйство его потребляет и не сможет без него отапливаться.

Отключить газ могут, если есть долги по данному виду коммунальных услуг. Если потребитель не хочет устанавливать счетчик, если был расторгнут договор распределения природного газа, если произошел несанкционированный отбор газа, или несанкционированное восстановление газопотребления. Также газ могут отключить, если потребитель не допустил работника газораспределительной службы до проверки счетчика, или отказался подписать акт выполненных услуг. Есть и ряд других причин, по которым вас могут отключить от газа. Детальнее узнать все пункты можно на сайте Нафтогаза.