Українці активно скуповують нові автівки: найбажаніша модель коштує під 1 млн грн

Незважаючи на війну та стрімкий ріст курсу долара українці продовжують купувати нові автівки. Протягом 2024 року лише у Києві було придбаноно близько 25 тисяч легковиків з нульовим пробігом. При цьому понад 20% покупців віддавали перевагу моделі RENAULT Duster, ціна якої зараз становить майже 1 млн. грн.

У яких містах RENAULT Duster купували найчастіше?

Автівку, що у базовій комплектації коштує від 772 тис. грн, охоче купували не лише мешканці столиці. Вона була у топі найбажаніших легковиків для автомобілістів одразу кількох областей України. Найбільше машин моделі RENAULT Duster було зареєстровано у таких регіонах:

Київщина – 5 831 автівок;

Дніпропетровщина – 5 232 автівок;

Одещина – 3 618 автівок;

Львівщина – 3 613 автівок.

При цьому в Одеській та Дніпропетровській областях, а також у Києві RENAULT Duster став найпопулярнішим автомобілем 2024 року. Натомість автомобілісти з Київської та Львівської областей частіше обирали TOYOTA RAV-4.

Яка вартість улюблених автівок українців?

Ціна однієї з найпопулярніших машин 2024 року RENAULT Duster стартує від – 771 900 грн. За ці гроші можна придбати модель на бензині з двигуном об’ємом 1,6 л, 5-ступінчатою механічною коробкою передач та відповідністю стандарту Євро-5.

Максимальна ж вартість такої машини складає 893 900 грн. Надорожча версія RENAULT Duster оснащена дизельним двигуном на 1,5 л, 6-ступінчастою механічною коробкою передач та відповідає міжнародному екостандарту Євро-6.

Натомість улюбленою моделлю автомобілістів з Київської та Львівської областей стала удвічі дорожча TOYOTA RAV-4. Така машина зараз коштує не менше, ніж 1,541 млн грн – версія Active. Найдорожче вартує RAV-4 у спортивній варіації – GR Sport. Її вартість за даними від офіційного дилера становить 2,078 млн грн. Та попри високу ціну, вся лінійка RAV-4, на відміну від Duster, має повний привід, гібридне живлення та безступінчату трансмісію, що по суті є аналогом автоматичної коробки передач.