Українцям приходять платіжки за комунальні послуги, якими вони не користувалися: чи можна не платити?

Доволі багато українців вже повністю перейшли на електроенергію та зовсім не користуються газом. Наприклад, мають електричне опалення, плити, духові шафи та всі інші прилади, які працюють виключно від електроенергії. Проте таким домогосподарствам все одно можуть приходити платіжки за доставку газу й інколи сплатити потрібно чималу суму, яка складається з кількох сотень гривень. Люди обурюються, однак борг ніхто не анульовує. Насправді за доставку газу справді доведеться заплатити навіть якщо ви цим газом зовсім не користуєтесь. А щоб не платити, потрібно від’єднати будинок чи квартиру від газової труби.

“Передусім вам необхідно звернутися до вашого оператора ГРМ (обл- чи міськгазу), якому ви сплачуєте за доставку (розподіл) газу. Саме він відповідає за облік та нарахування об’ємів спожитого палива. Оператору ГРМ потрібно надати: заяву про припинення постачання газу з розірванням договору про доставку (розподіл) газу або докази про відключення“, – зазначають у Нафтогазі.

Чи можуть відключити газ без згоди та відома споживача?

Так, попри війну та воєнний стан, українців можуть від’єднувати від газу навіть якщо домогосподарство його споживає й не зможе без нього опалюватись.

Відключити газ можуть, якщо є борги за даний вид комунальних послуг. Якщо споживач не хоче встановлювати лічильника, якщо був розірваний договір розподілу природного газу, якщо відбувся несанкціонований відбір газу, чи несанкціоноване відновлення газоспоживання. Також газ можуть відключити якщо споживач не допустив працівника газорозподільчої служби до перевірки лічильника, або відмовився підписати акт виконаних послуг. Є й низка інших причин за які вас можуть відключити від газу. Детальніше дізнатися про всі пункти можна на сайті Нафтогазу.