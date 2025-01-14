«Укрзалізниця» прискорила один з найпопулярніших потягів: час прибуття змістили майже на годину
Пасажири проводитимуть у дорозі менше часу, до того ж у них з'явиться можливість поїсти гарячого.
«Укрзалізниця» зменшила час руху потягу, що курсує на одному з найпопулярніших в Україні маршрутів Дніпро – Харків. Пасажири потягу №824/823 тепер будуть проводити в дорозі на 40 хв менше, ніж раніше. Про це «Укрзалізниця» повідомила у своєму Telegram-каналі.
Як зміниться розклад руху потягу?
В свій перший рейс у пришвидшеному режимі потяг №824/823 сполученням Дніпро – Харків вирушить вже 21 січня. Через скорочення часу в дорозі, розклад його руху зміниться наступним чином:
- з Дніпра потяг вирушить о 16:09, а у Харків прибуде о 20:03 (раніше – о 20:46);
- у зворотню дорогу 22 січня потяг вирушить о 9:33 (раніше – о 9:42).
Нагадаємо, що за маршрутом Дніпро – Харків потяг №824/823 курсує кожного дня, крім середи. Натомість із Харкова до Дніпра пасажири можуть вирушити у всі дні тижня, за виключенням четверга.
В Укрзалізниці також нагадали, що на даному маршруті курсує потяг ЕПЛ2Т, який нещодавно пройшов капітальне відновлення. Пасажирам доступні вагони 2-го класу, в яких є додаткові зручності, зокрема:
- місця для осіб з інвалідністю;
- 2 окремі вагони з кріпленнями для транспортування велосипедів.
В українських потягах почнуть годувати гарячим
Незабаром у потягах «Укрзалізниці» з’явиться нова послуга – гарячий обід. В рамках тестування послуги готові страви подаватимуть лише у чотирьох потягах:
- №4/3 сполученням Запоріжжя – Ужгород;
- №29/30 сполученням Київ – Ужгород;
- №95/96 сполученням Київ – Рахів;
- №351/352 сполученням Київ – Кишинів.
Та згодом повноцінний гарячий обід стане доступним для пасажирів усіх потягів далекого сполучення.
Вартість готових страв коливається в межах 170 та 190 грн. За цю суму пасажири зможуть скуштувати:
- омлет із житомирських яєць;
- карпатські деруни;
- кримськотатарський плов з яловичиною;
- курку з подільською картоплею та овочами.
Страви авторства Євгена Клопотенка, заморожені за спеціальною інноваційною технологією, перед вживанням потрібно буде лише розігріти у мікрохвильовці.
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