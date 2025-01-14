«Укрзалізниця» прискорила один з найпопулярніших потягів: час прибуття змістили майже на годину

«Укрзалізниця» зменшила час руху потягу, що курсує на одному з найпопулярніших в Україні маршрутів Дніпро – Харків. Пасажири потягу №824/823 тепер будуть проводити в дорозі на 40 хв менше, ніж раніше. Про це «Укрзалізниця» повідомила у своєму Telegram-каналі.

Як зміниться розклад руху потягу?

В свій перший рейс у пришвидшеному режимі потяг №824/823 сполученням Дніпро – Харків вирушить вже 21 січня. Через скорочення часу в дорозі, розклад його руху зміниться наступним чином:

з Дніпра потяг вирушить о 16:09, а у Харків прибуде о 20:03 (раніше – о 20:46);

у зворотню дорогу 22 січня потяг вирушить о 9:33 (раніше – о 9:42).

Нагадаємо, що за маршрутом Дніпро – Харків потяг №824/823 курсує кожного дня, крім середи. Натомість із Харкова до Дніпра пасажири можуть вирушити у всі дні тижня, за виключенням четверга.

В Укрзалізниці також нагадали, що на даному маршруті курсує потяг ЕПЛ2Т, який нещодавно пройшов капітальне відновлення. Пасажирам доступні вагони 2-го класу, в яких є додаткові зручності, зокрема:

місця для осіб з інвалідністю;

2 окремі вагони з кріпленнями для транспортування велосипедів.

В українських потягах почнуть годувати гарячим

Незабаром у потягах «Укрзалізниці» з’явиться нова послуга – гарячий обід. В рамках тестування послуги готові страви подаватимуть лише у чотирьох потягах:

№4/3 сполученням Запоріжжя – Ужгород;

№29/30 сполученням Київ – Ужгород;

№95/96 сполученням Київ – Рахів;

№351/352 сполученням Київ – Кишинів.

Та згодом повноцінний гарячий обід стане доступним для пасажирів усіх потягів далекого сполучення.

Вартість готових страв коливається в межах 170 та 190 грн. За цю суму пасажири зможуть скуштувати:

омлет із житомирських яєць;

карпатські деруни;

кримськотатарський плов з яловичиною;

курку з подільською картоплею та овочами.

Страви авторства Євгена Клопотенка, заморожені за спеціальною інноваційною технологією, перед вживанням потрібно буде лише розігріти у мікрохвильовці.