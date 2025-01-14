Новая государственная помощь для украинцев: кто может получить от 7000 до нескольких сотен тысяч гривен?

Правительство всячески пытается поддерживать бизнес, ведь от того, насколько успешными будут отечественные компании, зависит и уровень экономики в государстве. Сейчас в Правительстве заговорили о новых дотациях для фермеров. Аграрии могут претендовать на государственные дотации, но при условии, что они содержат коров. Если у вас есть коровник, где проживает от 3 до 100 коров, то на каждую из них вы можете получить по 7000 гривен. То есть, условно говоря, аграрии могут претендовать даже на помощь в размере нескольких сотен тысяч гривен.

Аналогичная помощь будет выплачиваться и владельцам коз

Те, у кого есть козы или овцы тоже могут получить на них дотацию. Правда, ее размер в разы меньше. В частности, на одну овцу или козу можно получить 2000 гривен. Оформить помощь можно вне зависимости от области проживания. Однако пока подать заявку не могут жители временно оккупированных территорий.

“Подать заявки на получение бюджетной помощи могут аграрии всех областей. За исключением временно оккупированных территорий и зоны активных боевых действий”, – отмечают в правительстве.

Сама процедура подачи заявки довольно проста. Все, что нужно сделать, это войти в Государственный аграрный реестр, заполнить анкету и прикрепить все необходимые документы, которые потребует система.

В Украине продолжают выдавать гранты на открытие бизнеса

Также в 2025 году продолжает действовать грантовая программа для будущих предпринимателей, которые готовы открыть собственное дело, создать рабочие места или масштабировать уже существующий бизнес.

Размер грантов определяется индивидуально в каждом отдельном случае. Под программу попадают предприниматели, желающие создать собственный бизнес или развивать перерабатывающее предприятие. Также грант можно получить на реализацию стартапа, в частности, в ИТ отрасли, на обучение в ИТ, на финансирование аграрного бизнеса и прочее.