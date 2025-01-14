Нова державна допомога для українців: хто може отримати від 7000 до кількох сотень тисяч гривень?

Уряд всіляко намагається підтримувати бізнес, адже від того наскільки успішними будуть вітчизняні компанії залежить й рівень економіки в державі. Наразі в Уряді заговорили про нові дотації для фермерів. Аграрії можуть претендувати на державні дотації, але за умови, що вони утримують корів. Якщо у вас є корівник, де проживає від 3 до 100 корів, то на кожну з них ви можете отримати по 7000 гривень. Тобто умовно кажучи, аграрії можуть претендувати навіть на допомогу у розмірі кількох сотень тисяч гривень.

Аналогічна допомога виплачуватиметься й власникам кіз

Ті, в кого є кози або вівці теж можуть отримати на них дотацію. Щоправда, її розмір в рази менший. Зокрема на одну вівцю або козу можна отримати 2000 гривень. Оформити допомогу можна незалежно від області проживання. Проте наразі подати заявку не можуть мешканці тимчасово окупованих територій.

“Подати заявки на отримання бюджетної допомоги можуть аграрії всіх областей. За винятком тимчасово окупованих територій та зони активних бойових дій”, – зазначають в Уряді.

Сама процедура подання заявки є доволі простою. Все що потрібно зробити це увійти до Державного аграрного реєстру, заповнити анкету та прикріпити всі необхідні документи, які вимагатиме система.

В Україні продовжують видавати гранти на відкриття бізнесу

Також у 2025 році продовжує діяти грантова програма для майбутніх підприємців, які готові відкрити власну справу, створити робочі місця або ж масштабувати вже існуючий бізнес.

Розмір грантів визначається індивідуально у кожному окремому випадку. Під програму попадають підприємці, які хочуть створити власний бізнес або розвивати переробне підприємство. Також грант можна отримати на реалізацію стартапу, зокрема в ІТ галузі, на навчання в ІТ, на фінансування аграрного бізнесу та інше.