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Нова державна допомога для українців: хто може отримати від 7000 до кількох сотень тисяч гривень?

Карел Тетяна15.01.2025

Уряд всіляко намагається підтримувати бізнес, адже від того наскільки успішними будуть вітчизняні компанії залежить й рівень економіки в державі. Наразі в Уряді заговорили про нові дотації для фермерів. Аграрії можуть претендувати на державні дотації, але за умови, що вони утримують корів. Якщо у вас є корівник, де проживає від 3 до 100 корів, то на кожну з них ви можете отримати по 7000 гривень. Тобто умовно кажучи, аграрії можуть претендувати навіть на допомогу у розмірі кількох сотень тисяч гривень.

Аналогічна допомога виплачуватиметься й власникам кіз

Ті, в кого є кози або вівці теж можуть отримати на них дотацію. Щоправда, її розмір в рази менший. Зокрема на одну вівцю або козу можна отримати 2000 гривень. Оформити допомогу можна незалежно від області проживання. Проте наразі подати заявку не можуть мешканці тимчасово окупованих територій.

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Подати заявки на отримання бюджетної допомоги можуть аграрії всіх областей. За винятком тимчасово окупованих територій та зони активних бойових дій”, – зазначають в Уряді.

Сама процедура подання заявки є доволі простою. Все що потрібно зробити це увійти до Державного аграрного реєстру, заповнити анкету та прикріпити всі необхідні документи, які вимагатиме система.

В Україні продовжують видавати гранти на відкриття бізнесу

Також у 2025 році продовжує діяти грантова програма для майбутніх підприємців, які готові відкрити власну справу, створити робочі місця або ж масштабувати вже існуючий бізнес.

Розмір грантів визначається індивідуально у кожному окремому випадку. Під програму попадають підприємці, які хочуть створити власний бізнес або розвивати переробне підприємство. Також грант можна отримати на реалізацію стартапу, зокрема в ІТ галузі, на навчання в ІТ, на фінансування аграрного бізнесу та інше.

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Карел Тетяна15.01.2025
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