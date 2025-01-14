«Укрпошта» vs «Нова пошта»: хто швидше та дешевше доставляє посилки

Поштові та логістичні послуги в Україні щороку стають все якіснішими та доступнішими для населення. Одним з каталізаторів розвитку цієї сфери є багаторічна конкуренція між двома ключовими гравцями ринку – «Укрпоштою» та «Новою поштою». Кожен з них намагається «перетягнути ковдру» на себе, пропонуючи клієнтам більш вигідні умови та кращий сервіс. Сьогодні ми вирішили проаналізувати офери обох компаній та визначити, чиїми послугами краще користуватися.

Укрпошта

Найбільшою перевагою «Укрпошти» є досить демократичні ціни.

Вартість відправки посилок складає:

до 2 кг – 40 грн в межах області та 45 грн по Україні;

до 5 кг – 55 грн і 60 грн для локальної та всеукраїнської доставки відповідно;

до 10 кг – 70 грн та 75 грн;

до 30 кг – 125 грн та 130 грн.

При цьому вартість доставки неформатних посилок, зокрема таких, у яких довжина однієї сторони перевищує 70 см, розраховується за подвійним (до 3 кг) або чотириразовим (до 30 кг) тарифом.

За повернення посилки «Укрпошта» бере 15 грн, а за зберігання у відділенні більше 5 діб – по 10 грн щодня. До вартості відправки також додається ціна коробки, що стартує від 63 грн.

Нова пошта

Сильної стороною «Нової пошти» є швидка доставка посилок (від 24 до 48 годин) та доступність цілої низки додаткових послуг.

Вартість відправки посилок становить:

до 2 кг – 60 грн локально та 80 грн в межах України;

до 10 кг – 90 грн по області і 110 грн за всеукраїнську доставку;

до 30 кг – 140 грн і 160 грн залежно від відстані.

До вартості відправки «Нова пошта» також додає 0,5% від оголошеної вартості посилки, якщо вона становить більше 500 грн. А в разі оформлення післяплати до тарифу додається комісія, що складає 20 грн плюс 2% від суми цієї післяплати.

Щодо цін на упакування, то коробки «Нової пошти» коштують від 10 грн (2 кг) до 70 грн (30 кг). Послуги кур’єра – це ще плюс 35 грн до вартості доставки.

Хто кращий?

Порівнювати «Укрпошту» та «Нову пошту» складно, адже кожна з компаній має свої беззаперечні переваги, як і недоліки. Яку з них обрати – залежить від ваших особистих пріоритетів та фінансових можливостей.

Якщо термін доставки відправлення для вас не на першому місці – можна зекономити, скориставшись послугами «Укрпошти». В разі ж термінової доставки варто звернутися до «Нової пошти», хоч це й коштуватиме майже у півтора рази дорожче.

При цьому «Укрпошта» і «Нова пошта» мають кілька спільних рис, зокрема обидві компанії відомі неабиякою клієнтоорієнтованістю. Оператори подбали про те, щоб клієнти могли відслідковувати рух своїх посилок у реальному часі, змінювати їх маршрут та оплачувати послуги доставки онлайн.