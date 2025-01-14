Для безробітних встановили нові виплати: скільки тепер будуть отримувати українці

З початку 2025 року українці, які залишилися без роботи, можуть розраховувати на більшу фінансову підтримку від держави. Максимальний розмір допомоги по безробіттю збільшився до 8 000 гривень. Крім того, уряд вирішив стимулювати роботодавців наймати людей з інвалідністю, пропонуючи їм компенсацію витрат на облаштування робочих місць до 120 000 гривень.

Як повідомили в Державній службі зайнятості, згідно з новими правилами, максимальна виплата для безробітних зросла з 7 100 до 8 000 гривень на рік. Це пов’язано зі збільшенням мінімальної заробітної плати.

Підвищення виплат для безробітних має на меті поліпшити їхнє матеріальне становище та стимулювати до активного пошуку роботи. Додаткові кошти дозволять безробітним пройти курси підвищення кваліфікації або перекваліфікацію, що збільшить їхні шанси на працевлаштування.

Держава активно підтримує інклюзію людей з інвалідністю на ринку праці. З метою збільшення кількості робочих місць для осіб з обмеженими можливостями, було збільшено розміри компенсацій для роботодавців.

Тепер компанії, які працевлаштовують людей з І групою інвалідності, можуть отримати компенсацію до 120 тисяч гривень

.Для осіб з ІІ групою інвалідності – до 80 тисяч гривень. Ці кошти можна використати на облаштування робочого місця, придбання необхідного обладнання або адаптацію приміщень.

Для отримання компенсації роботодавцю необхідно звернутися до центру зайнятості та надати пакет документів. Завдяки цій програмі, у 2024 році було створено 2000 нових робочих місць для людей з інвалідністю, що є значним досягненням.

Нові урядові програми спрямовані на створення рівних можливостей на ринку праці. Зокрема, вони покликані допомогти людям з інвалідністю, ветеранам та іншим вразливим групам населення знайти стабільну роботу. Роботодавці, які наймають таких працівників, отримують фінансову підтримку від держави для облаштування робочих місць.

Незважаючи на те, що українці активно користуються програмою “Національний кешбек” (понад 4,5 мільйони учасників), виплати за грудень будуть зроблені з невеликою затримкою – наприкінці лютого. Це пов’язано з особливостями бюджетного процесу.