В каком возрасте люди наиболее несчастны: ученые сделали невероятное открытие

Исследование показало, что уровень счастья человека в течение жизни не является постоянным, а имеет свои пики и падения. Существует определенный возраст, когда большинство людей испытывают наибольшую неудовлетворенность жизнью.

Исследование, проведенное экономистом, показало, что несмотря на индивидуальные различия, существует общая тенденция: в определенном возрастном диапазоне люди чаще всего сталкиваются с жизненными трудностями и испытывают разочарование.

Глобальное исследование, охватившее жителей 132 стран, выявило интересную закономерность: независимо от социального статуса, образования или семейного положения, уровень удовлетворенности жизнью у большинства людей достигает минимума примерно в одном и том же возрасте. Анализ данных показал, что средний возраст, в котором люди чувствуют себя наименее счастливыми, составляет 47,2 года. Это означает, что существует определенный период жизни, когда большинство людей склонны испытывать наибольшую неудовлетворенность.

Какие причины лежат в основе того, что большинство людей испытывают наибольший жизненный кризис именно в возрасте около 47 лет?

То, что люди в среднем возрасте часто переживают сложные эмоциональные состояния, уже давно не является новостью. Однако, благодаря научным исследованиям, мы теперь имеем подтверждение тому, что этот период является достаточно распространенным явлением.

Хотя точные причины такого явления еще до конца не выяснены, исследователи выдвигают различные гипотезы. Одна из них заключается в том, что люди в этом возрасте часто переоценивают свои достижения и осознают, что не смогли реализовать все свои мечты.

Хорошая новость заключается в том, что «кризис среднего возраста» – это временное явление. Со временем эмоциональное состояние человека постепенно улучшается.

Интересно, что именно в возрасте около 47 лет многие люди сталкиваются с важными жизненными изменениями: дети вырастают и становятся самостоятельными, меняются профессиональные приоритеты, а друзья и родственники могут столкнуться со своими собственными проблемами. Эти социальные изменения могут усиливать чувство тревоги и неопределенности, способствуя развитию кризиса среднего возраста.