Українці без стажу також отримають пенсію: скільки їм платитимуть

Окрім пенсії люди похилого віку в Україні мають право на щомісячну соціальну допомогу. Її називають соціальною пенсією та призначають, якщо в громадянина недостатньо стажу для отримання звичайної пенсії за вислугу років. Українцям розповіли, які умови призначення соціальної пенсії та на яку суму можуть розраховувати пенсіонери без стажу.

Кому призначають соціальну пенсію?

В Україні на пенсію можна вийти у 60, 63 або 65 років. Конкретний вік виходу на заслужений відпочинок залежить від того, скільки років відпрацював майбутній пенсіонер.

Через пенсійну реформу норма стажу для виходу на пенсію щороку збільшується на 12 місяців. Станом на 2025 рік вимоги до стажу в Україні є такими:

у 60 років – піти на заслужений відпочинок можуть громадяни зі стажем понад 32 роки;

у 63 роки – для виходу на пенсію «за плечима» повинно бути щонайменше 22 роки стажу;

у 65 років – вимагають принаймні 15 років стажу.

Українцям, яким вже виповнилось 65 років, але стажу для виходу на пенсію не вистачає (менше 15 років) призначають так звану соціальну пенсію.

Який розмір соціальної пенсії?

Українцям похилого віку, що ніколи не працювали або працювали неофіційно, розраховувати на велику пенсію не доводиться. Належна їм за законом соціальна допомога або так звана соціальна пенсія розраховується як різниця між:

прожитковим мінімумом для громадян, що втратили працездатність – станом на 1 січня 2025 року складає 2361 грн;

середньомісячним сукупним доходом родини за останні півроку.

Але є один нюанс – соціальна пенсія не повинна перевищувати розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 3028 грн. Таким чином пенсіонери із недобором стажу отримують в місяць всього 2-3 тис. грн. На щастя в Україні люди з низьким доходом, зокрема пенсіонери, мають право на житлову субсидію. Інакше комуналка, рахунки за опалення взимку, «з’їдала» б більшу частину їхньої пенсії.