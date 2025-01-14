Пенсионерам напомнили о важном обновлении: как не потерять право на получение выплат

Получатели пенсий, особенно те, кто имеет статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года, должны обязательно пройти процедуру верификации. Иначе выплата пенсионных средств будет приостановлена. Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины. Эта мера направлена на обеспечение прозрачности и эффективности пенсионной системы, а также защиту прав пенсионеров.

Главная цель идентификации – подтвердить, что именно то лицо, которому назначена пенсия, ее фактически получает. Для пенсионеров-переселенцев, которые получили этот статус до начала полномасштабной войны, установлены более жесткие требования. Срок для прохождения идентификации истек 31 марта 2024 года. Тем, кто не успел этого сделать, выплаты пенсий были временно приостановлены.

Однако есть хорошая новость для тех, кто пропустил этот срок. Пенсионные выплаты можно возобновить. Для этого достаточно обратиться к любому удобному для вас сервису идентификации и пройти процедуру верификации. После успешного прохождения идентификации, начисление пенсии будет восстановлено, а все суммы, которые не были выплачены ранее из-за пропуска срока, будут начислены.

Существуют разные способы пройти идентификацию.

Личный визит. Обратитесь в ближайшее отделение Ощадбанка или сервисного центра Пенсионного фонда Украины, имея при себе паспорт.

Онлайн. Воспользуйтесь веб-порталом электронных услуг ПФУ и подпишите заявление с помощью квалифицированной электронной подписи «Дія.Підпис».

Видеосвязь. Пройдите процедуру идентификации через видеоконференцсвязь в территориальном органе Пенсионного фонда.

За границей. Если вы находитесь за границей, обратитесь в дипломатическое учреждение Украины. После подтверждения вашей личности, документ, подтверждающий, что вы живы, необходимо отправить в Пенсионный фонд Украины.

Не откладывайте прохождение идентификации, ведь это позволит вам получить все причитающиеся вам пенсионные выплаты. Подробную информацию о процедуре идентификации и перечень необходимых документов можно получить на официальном веб-сайте Пенсионного фонда Украины или позвонив на горячую линию.