72% чи 82%: стало відомо, яке масло краще купити, щоб не нашкодити здоров’ю

Багато хто вважає, що чим вищий відсоток жирності в маслі, тим воно якісніше і смачніше. І справді, масло з жирністю 82% має більш насичений смак і аромат, ідеально підходить для випічки та приготування соусів. Але чи обов’язково обирати саме його? Давайте розберемося, чим відрізняється масло 82% від 72% і яке з них краще обрати.

Види вершкового масла за вмістом жиру та їх особливості

Вершкове масло – це молочний продукт, який отримують шляхом збивання вершків. Його якість та смакові властивості значною мірою залежать від відсотка жиру. Залежно від технології виробництва та вмісту жиру, масло поділяється на кілька видів:

Масло-екстра. Це найжирніший вид масла, з вмістом жиру 80-85%. Має насичений смак та аромат, щільну текстуру. Ідеально підходить для випічки, приготування соусів та інших страв, де потрібен виражений молочний смак.

Селянське масло. Має вміст жиру 72,5-79,9%. За смаком трохи ніжніше, ніж масло-екстра, але все ще достатньо насичене. Добре підходить для бутербродів, приготування легких закусок та додавання в різні страви.

Бутербродне масло. Це найменш жирний вид масла, з вмістом жиру 61,5-72,4%. Має ніжну текстуру та м’який смак. Ідеально підходить для щоденного споживання, бутербродів, а також для приготування дієтичних страв.

Топлене масло. Це особливий вид масла, який отримують шляхом тривалого нагрівання вершків до повного випарювання вологи. Вміст жиру в топленому маслі становить не менше 99%. Воно має високу температуру димлення, тому ідеально підходить для смаження та запікання.

Чи є найжирніше масло корисним

Чи справді найжирніше масло є найкращим вибором? Багато хто вважає, що високий вміст жиру в маслі свідчить про його високу якість і корисність. Давайте розберемося детальніше.

Масло з високим відсотком жирності дійсно є цінним джерелом енергії, вітамінів (А, К, Е) та ненасичених жирних кислот, необхідних для здоров’я серцево-судинної системи. Однак, не все так однозначно.

Крім корисних речовин, вершкове масло містить значну кількість насичених жирів. Хоча вони і необхідні організму, їх надмірне споживання може призвести до підвищення рівня шкідливого холестерину в крові та збільшити ризик серцево-судинних захворювань. Наприклад, у 100 грамах високожирного масла міститься добова норма насичених жирів для дорослої людини.

Масло з меншим вмістом жиру містить менше насичених жирів, що робить його безпечнішим для здоров’я серця. Особливо це важливо для людей похилого віку, які знаходяться в групі ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

Незважаючи на всі корисні властивості вершкового масла, його слід споживати з обережністю. Лікарі рекомендують обирати якісні продукти та вживати їх у помірних кількостях. Крім того, важливо пам’ятати про можливість підробок, які можуть негативно вплинути на здоров’я.