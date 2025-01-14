Пенсіонерам нагадали про важливе оновлення: як не втратити право на отримання виплат

Отримувачі пенсій, особливо ті, хто має статус внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року, повинні обов’язково пройти процедуру верифікації. Інакше виплата пенсійних коштів буде призупинена. Про це нагадує Пенсійний фонд України. Цей захід спрямований на забезпечення прозорості та ефективності пенсійної системи, а також захист прав пенсіонерів.

Головна мета ідентифікації – підтвердити, що саме та особа, якій призначена пенсія, її фактично отримує. Для пенсіонерів-переселенців, які набули цього статусу до початку повномасштабної війни, встановлено жорсткіші вимоги. Термін для проходження ідентифікації минув 31 березня 2024 року. Тим, хто не встиг цього зробити, виплати пенсій були тимчасово призупинені.

Однак є добра новина для тих, хто пропустив цей термін. Пенсійні виплати можна відновити. Для цього достатньо звернутися до будь-якого зручного для вас сервісу ідентифікації та пройти процедуру верифікації. Після успішного проходження ідентифікації, нарахування пенсії буде відновлено, а всі суми, що не були виплачені раніше через пропуск терміну, будуть нараховані.

Існують різні способи пройти ідентифікацію.

Особистий візит. Зверніться до найближчого відділення Ощадбанку або сервісного центру Пенсійного фонду України, маючи при собі паспорт.

Онлайн. Скористайтесь вебпорталом електронних послуг ПФУ та підпишіть заяву за допомогою кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис».

Відеозв’язок. Пройдіть процедуру ідентифікації через відеоконференцзв’язок у територіальному органі Пенсійного фонду.

За кордоном. Якщо ви перебуваєте за кордоном, зверніться до дипломатичної установи України. Після підтвердження вашої особи, документ, що підтверджує, що ви живі, необхідно надіслати до Пенсійного фонду України.

Не відкладайте проходження ідентифікації, адже це дозволить вам отримати всі належні вам пенсійні виплати. Детальну інформацію про процедуру ідентифікації та перелік необхідних документів можна отримати на офіційному вебсайті Пенсійного фонду України або зателефонувавши на гарячу лінію.