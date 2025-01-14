Важное объявление от ТЦК: как будут наказывать украинцев за игнорирование повестки уже с 6 февраля

Согласно последним распоряжениям, военнообязанные Черкасской области, которые имеют статус «ограниченно годный» или не проходили медицинский осмотр более года, обязаны до 5 февраля 2023 года повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Это касается как военнослужащих, так и резервистов. Те, кто проигнорирует это требование, могут столкнуться с административной ответственностью в виде штрафа.

Существует несколько способов, по которым военнообязанные могут быть проинформированы о необходимости пройти ВВК:

Прямой вызов. Военнообязанному вручается повестка с вызовом на комиссию.

Рекомендация во время встречи. Если военнообязанный встречается с представителем ТЦК по другому поводу (например, во время оповещения), ему могут рекомендовать пройти ВВК.

Инициатива самого военнообязанного. Человек может самостоятельно обратиться в ТЦК для прохождения комиссии.

Направление от работодателя. Некоторые предприятия могут направлять своих работников на ВВК.

С 6 февраля 2023 года за неявку на ВВК предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 17 до 25,5 тысяч гривен. Повторное прохождение ВВК необходимо для уточнения состояния здоровья военнообязанных и военнослужащих. Это позволяет:

Перевести на другие должности. Военнослужащих, которые получили ранения или имеют ограниченные возможности по состоянию здоровья, могут перевести на более легкие должности или в тыловые подразделения.

Уволить со службы. В некоторых случаях, если состояние здоровья не позволяет выполнять какие-либо воинские обязанности, военнослужащий может быть уволен из рядов ВСУ.

Оптимизировать мобилизационные ресурсы. Регулярное обновление медицинских данных позволяет более точно оценить мобилизационные ресурсы страны.

Результаты прохождения военно-врачебной комиссии могут существенно повлиять на дальнейшую службу военнообязанного. Если состояние здоровья военнослужащего, который ранее имел статус «ограниченно годный», улучшилось, то его могут перевести на более ответственные должности, включая боевые. Те же, кто получил ранения или имеет хронические заболевания, могут рассчитывать на перевод в тыловые подразделения или даже на увольнение из рядов ВСУ по состоянию здоровья. Важно понимать, что полностью непригодные к военной службе лица не могут служить ни в каких подразделениях, согласно законодательству. Поэтому прохождение ВВК является необходимой процедурой для всех военнообязанных, независимо от их предыдущего статуса.