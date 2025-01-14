Важливе оголошення від ТЦК: як будуть карати українців за ігнорування повістки вже з 6 лютого

Згідно з останніми розпорядженнями, військовозобов’язані Черкаської області, які мають статус “обмежено придатний” або не проходили медичний огляд понад рік, зобов’язані до 5 лютого 2023 року повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Це стосується як військовослужбовців, так і резервістів. Ті, хто проігнорує цю вимогу, можуть зіткнутися з адміністративною відповідальністю у вигляді штрафу.

Існує кілька способів, за якими військовозобов’язані можуть бути поінформовані про необхідність пройти ВЛК:

Прямий виклик. Військовозобов’язаному вручається повістка з викликом на комісію.

Рекомендація під час зустрічі. Якщо військовозобов’язаний зустрічається з представником ТЦК з іншого приводу (наприклад, під час оповіщення), йому можуть рекомендувати пройти ВЛК.

Ініціатива самого військовозобов’язаного. Людина може самостійно звернутися до ТЦК для проходження комісії.

Направлення від роботодавця. Деякі підприємства можуть направляти своїх працівників на ВЛК.

З 6 лютого 2023 року за неявку на ВЛК передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень. Повторне проходження ВЛК необхідне для уточнення стану здоров’я військовозобов’язаних та військовослужбовців. Це дозволяє:

Перевести на інші посади. Військовослужбовців, які отримали поранення або мають обмежені можливості за станом здоров’я, можуть перевести на більш легкі посади або в тилові підрозділи.

Звільнити зі служби. У деяких випадках, якщо стан здоров’я не дозволяє виконувати будь-які військові обов’язки, військовослужбовець може бути звільнений з лав ЗСУ.

Оптимізувати мобілізаційні ресурси. Регулярне оновлення медичних даних дозволяє більш точно оцінити мобілізаційні ресурси країни.

Результати проходження військово-лікарської комісії можуть суттєво вплинути на подальшу службу військовозобов’язаного. Якщо стан здоров’я військовослужбовця, який раніше мав статус “обмежено придатний”, покращився, то його можуть перевести на більш відповідальні посади, включно з бойовими. Ті ж, хто отримав поранення або має хронічні захворювання, можуть розраховувати на переведення в тилові підрозділи або навіть на звільнення з лав ЗСУ за станом здоров’я. Важливо розуміти, що повністю непридатні до військової служби особи не можуть служити ні в яких підрозділах, згідно із законодавством. Тому проходження ВЛК є необхідною процедурою для всіх військовозобов’язаних, незалежно від їхнього попереднього статусу.