Важливе оголошення від ТЦК: як будуть карати українців за ігнорування повістки вже з 6 лютого
Згідно з останніми розпорядженнями, військовозобов’язані Черкаської області, які мають статус “обмежено придатний” або не проходили медичний огляд понад рік, зобов’язані до 5 лютого 2023 року повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Це стосується як військовослужбовців, так і резервістів. Ті, хто проігнорує цю вимогу, можуть зіткнутися з адміністративною відповідальністю у вигляді штрафу.
Існує кілька способів, за якими військовозобов’язані можуть бути поінформовані про необхідність пройти ВЛК:
- Прямий виклик. Військовозобов’язаному вручається повістка з викликом на комісію.
- Рекомендація під час зустрічі. Якщо військовозобов’язаний зустрічається з представником ТЦК з іншого приводу (наприклад, під час оповіщення), йому можуть рекомендувати пройти ВЛК.
- Ініціатива самого військовозобов’язаного. Людина може самостійно звернутися до ТЦК для проходження комісії.
- Направлення від роботодавця. Деякі підприємства можуть направляти своїх працівників на ВЛК.
З 6 лютого 2023 року за неявку на ВЛК передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень. Повторне проходження ВЛК необхідне для уточнення стану здоров’я військовозобов’язаних та військовослужбовців. Це дозволяє:
- Перевести на інші посади. Військовослужбовців, які отримали поранення або мають обмежені можливості за станом здоров’я, можуть перевести на більш легкі посади або в тилові підрозділи.
- Звільнити зі служби. У деяких випадках, якщо стан здоров’я не дозволяє виконувати будь-які військові обов’язки, військовослужбовець може бути звільнений з лав ЗСУ.
- Оптимізувати мобілізаційні ресурси. Регулярне оновлення медичних даних дозволяє більш точно оцінити мобілізаційні ресурси країни.
Результати проходження військово-лікарської комісії можуть суттєво вплинути на подальшу службу військовозобов’язаного. Якщо стан здоров’я військовослужбовця, який раніше мав статус “обмежено придатний”, покращився, то його можуть перевести на більш відповідальні посади, включно з бойовими. Ті ж, хто отримав поранення або має хронічні захворювання, можуть розраховувати на переведення в тилові підрозділи або навіть на звільнення з лав ЗСУ за станом здоров’я. Важливо розуміти, що повністю непридатні до військової служби особи не можуть служити ні в яких підрозділах, згідно із законодавством. Тому проходження ВЛК є необхідною процедурою для всіх військовозобов’язаних, незалежно від їхнього попереднього статусу.
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