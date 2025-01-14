Обратите внимание на цифры: как распознать мошенников по номеру телефона

Когда вы видите номер телефона, начинающийся со знака плюс (+) и нескольких цифр, вы сталкиваетесь с международным номером. Эти цифры, которые идут сразу после плюса, называются кодом страны. Каждая страна имеет свой уникальный код, который позволяет идентифицировать географическое расположение абонента. Например, для Украины этот код – +380, а для Германии – +49.

Коды украинских телефонных номеров: разбираемся детально

Когда вы видите номер телефона, который начинается с +380, вы можете быть уверены, что звонок осуществляется из Украины. Но что означают следующие цифры? Давайте разберемся подробнее.

+380: Это международный код Украины. Все украинские номера начинаются именно с этих цифр.

Следующие 2-4 цифры: Указывают на оператора мобильной связи или регион, из которого осуществляется звонок.

Коды мобильных операторов в Украине:

Vodafone: +380 50, +380 66, +380 95, +380 99, +380 95, +380 99

Киевстар: +380 67, +380 68, +380 96, +380 97, +380 98, +380 97

Lifecell: +380 63, +380 73, +380 93

Короткие номера – зона повышенного внимания

Короткие номера телефонов, как правило, состоят из небольшого количества цифр и часто используются крупными компаниями и организациями. Однако, не стоит спешить отвечать на звонки с таких номеров. Перед тем, как снять трубку, убедитесь, что вы действительно знаете, кто звонит. Мошенники часто используют короткие номера для своих махинаций, выдавая себя за представителей известных компаний.

Стационарные телефона Киева

Номера, начинающиеся с кода +380 (44), традиционно ассоциируются с городом Киевом. Однако, из-за высокой концентрации населения и бизнеса, именно с этих номеров часто совершают нежелательные звонки спамеры. Поэтому, если вы проживаете за пределами Киевской области и получаете звонок с кодом 044, вероятнее всего, это попытка продать вам что-то или получить вашу персональную информацию.

После международного кода Украины (+380) следующие цифры указывают на мобильного оператора, который обслуживает абонента. Например, если номер начинается на +38067 или +38097, это означает, что абонент пользуется услугами оператора Киевстар. Каждый мобильный оператор в Украине имеет свой уникальный набор кодов. Это позволяет определить, к какой сети принадлежит тот или иной номер. Вот самые распространенные коды украинских мобильных операторов: