Зверніть увагу на цифри: як розпізнати шахраїв по номеру телефона

Ще двадцять років тому, в епоху стаціонарних телефонів, за номером можна було приблизно визначити місцезнаходження абонента. Сьогодні, з розвитком мобільної телефонії та інтернету, геолокація стала набагато складнішою. Однак, є кілька ознак, які можуть вказати на те, що вхідний дзвінок є потенційно небезпечним.

Що означають цифри на початку номеру телефону?

Коли ви бачите номер телефону, що починається зі знака плюс (+) та кількох цифр, ви стикаєтесь з міжнародним номером. Ці цифри, які йдуть одразу після плюса, називаються кодом країни. Кожна країна має свій унікальний код, який дозволяє ідентифікувати географічне розташування абонента. Наприклад, для України цей код – +380, а для Німеччини – +49.

Коди українських телефонних номерів: розбираємося детально

Коли ви бачите номер телефону, який починається з +380, ви можете бути впевнені, що дзвінок здійснюється з України. Але що означають наступні цифри? Давайте розберемося детальніше.

+380: Це міжнародний код України. Всі українські номери починаються саме з цих цифр.

Наступні 2-4 цифри: Вказують на оператора мобільного зв’язку або регіон, з якого здійснюється дзвінок.

Коди мобільних операторів в Україні:

Vodafone: +380 50, +380 66, +380 95, +380 99

Київстар: +380 67, +380 68, +380 96, +380 97, +380 98

Lifecell: +380 63, +380 73, +380 93

Короткі номери — зона підвищеної уваги

Короткі номери телефонів, як правило, складаються з невеликої кількості цифр і часто використовуються великими компаніями та організаціями. Однак, не варто поспішати відповідати на дзвінки з таких номерів. Перед тим, як зняти трубку, переконайтеся, що ви дійсно знаєте, хто дзвонить. Шахраї часто використовують короткі номери для своїх махінацій, видаючи себе за представників відомих компаній.

Стаціонарні телефона Києва

Номери, що починаються з коду +380 (44), традиційно асоціюються з містом Києвом. Однак, через високу концентрацію населення та бізнесу, саме з цих номерів часто здійснюють небажані дзвінки спамери. Тому, якщо ви проживаєте за межами Київської області і отримуєте дзвінок з кодом 044, найімовірніше, це спроба продати вам щось або отримати вашу персональну інформацію.

Після міжнародного коду України (+380) наступні цифри вказують на мобільного оператора, який обслуговує абонента. Наприклад, якщо номер починається на +38067 або +38097, це означає, що абонент користується послугами оператора Київстар. Кожен мобільний оператор в Україні має свій унікальний набір кодів. Це дозволяє визначити, до якої мережі належить той чи інший номер. Ось найпоширеніші коди українських мобільних операторів: