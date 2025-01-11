Мобилизация на улице: в ТЦК объяснили, что будет с человеком без документов

В условиях военного положения и всеобщей мобилизации, действующих в Украине по состоянию на январь 2025 года, все мужчины призывного возраста должны иметь при себе не только паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, но и обязательно предъявить документ, подтверждающий их принадлежность к воинскому учету. Этот документ может быть как в традиционном бумажном виде, так и в электронном формате. Главное условие – информация, указанная в документе, должна быть актуальной и соответствовать данным в едином государственном реестре.

Чтобы понять, при каких обстоятельствах военнообязанного мужчину могут остановить на улице, представители Львовского территориального центра комплектования и социальной поддержки обнародовали подробную информацию на своей странице в Фейсбуке.

Из-за полномасштабной войны в Украине, которая длится с 2022 года, все мужчины призывного возраста обязаны иметь при себе не только паспорт, но и документы, подтверждающие их военную регистрацию. Это важно для контроля мобилизационной готовности.

Представители Львовского территориального центра комплектования и социальной поддержки объяснили, что может произойти, если человек призывного возраста не будет иметь при себе необходимых документов во время проверки правоохранителями.

Проверке подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Если у такого лица не окажется при себе военного билета или других необходимых документов, его могут задержать и доставить в территориальный центр комплектования. Там мужчине грозит административная ответственность в виде штрафа, а также могут вручить повестку для уточнения данных или прохождения военно-врачебной комиссии.

Те мужчины, которые еще не обновили свои данные в воинском учете, рискуют получить значительный штраф. Даже после его уплаты, им все равно придется обновить свои данные. Если же штраф не будет уплачен, дело будет передано в исполнительную службу для принудительного взыскания средств.