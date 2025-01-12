«Не доходять руки»: які ділянки тіла українці забувають помити найчастіше

Купаючись у ванній чи приймаючи душ ми зазвичай робимо все поспіхом, так би мовити «на автоматі». При цьому часто забуваємо про гігієну деяких неочевидних ділянок тіла, таких як шкіра за вухами, зона між пальцями ніг, всередині пупка тощо.

Начебто нічого «кримінального» в цьому нема, однак таке не дуже ретельне миття може погано закінчитися. Зокрема у важкодоступних ділянках тіла часто розмножуються бактерії, що провокують захворювання шкіри. Лікарі розповіли, які ключові місця не варто оминати під час щоденних гігієнічних процедур.

За вухами

У зонах тіла, де є складки шкіри, накопичується чимало бруду та шкірного сала. Тож коли ви не миєте шкіру за вухами, вона дуже швидко починає свербіти й лущитися. А згодом там навіть може виникнути інфекція.

Саме тому лікарі радять щодня мити ділянки за вухами акуратними масажними рухами, використовуючи мило чи гель для душу. Особливо важливо не забувати про цей етап особистої гігієни людям, які носять сережки.

Між пальцями ніг

Багатьом людям здається, що під час приймання душу мильна вода, стікаючи по ногам, заразом очищує шкіру між пальцями. Але це зовсім не так. Потрібно ретельно промивати ділянки між пальцями, як власне й усю стопу. Недоочищення цієї зони може провокувати виникнення грибкових інфекцій та інших шкірних захворювань.

Усередині пупка

Ще одна частина тіла, де охоче розмножуються хвороботворні бактерії – це пупок. Темрява і вологість, що там панують, є ідеальними умовами для поширення різноманітних інфекцій. Щоб уникнути почервоніння та неприємного запаху з пупка потрібно мити його щодня під час прийняття душу.

Як часто треба митися?

Частота приймання душу чи купання у ванні залежить перш за все від способу життя. Наприклад людям, чия робота пов’язана з фізичними навантаженнями, варто митися щодня. Також щоденне купання рекомендується влітку, коли надворі тепло і люди більше пітніють.

Натомість в холодну пору року та при малорухливому способі життя можна приймати душ раз на два дні, але не рідше. Адже регулярність гігієнічних процедур – це запорука здоров’я шкіри та організму в цілому.