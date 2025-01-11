Бюджетні тарифи від «Київстар», Vodafone та Lifecell: як пенсіонерам та студентам зекономити на стільниковому зв’язку

Провідні стільникові оператори України «Київстар», Vodafone та Lifecell мають у своєму арсеналі цілу низку тарифів, розрахованих на різні категорії клієнтів. Зокрема кожна із компаній пропонує недорогі тарифні плани із оптимальним набором послуг для людей з невисоким доходом, зокрема пенсіонерів та студентів. Сьогодні ми ознайомимося із найпривабливішими та найдешевшими пропозиціями вітчизняних операторів мобільного зв’язку.

Найбюджетніший тариф від Lifecell

Українцям, що живуть на стипендію чи невелику пенсію, стільниковий оператор Lifecell може запропонувати тариф «Потужний». Зараз на нього діє акційна ціна – пакет послуг на 4 тижні коштує лише 100 грн. Цей тариф передбачає:

безлімітний інтернет;

800 хв для дзвінків по Україні.

Акція на тарифний план «Потужний» діятиме до 31 січня 2026 року. Після цього його вартість зросте до 165 грн, а кількість інтернету зменшиться до 20 ГБ.

Найвигідніший тариф від «Київстар»

У мобільного оператора Київстар є спеціальний тариф для людей похилого віку (понад 60 років) та осіб з інвалідністю. Називається він «LOVE UA Комфорт» і коштує лише 140 грн. За умовами цього тарифу абонент отримує доступ до такого переліку послуг:

6 ГБ інтернету;

безліміт на дзвінки у мережі «Київстар»;

60 хв для розмов з абонентами інших мобільних операторів.

Всіма цими послугами абоненти можуть вільно користуватися протягом 4 тижнів. Також за умовами тарифу вони мають змогу за необхідності підключити додаткові послуги, наприклад функцію «Суперсила» чи СМС за кордон.

Найдешевший тариф від Vodafone

Топовим тарифом від Vodafone, що підійде людям із невисоким доходом, є тариф «Turbo». Його вартість за 4 тижні користування становить 180 грн. До того ж абоненти, що користуються цим тарифним планом, автоматично беруть участь у акції «TurboБезлім», яка передбачає:

безлімітний інтернет;

безкоштовні дзвінки на номери Vodafone;

400 хв на інші мережі та дзвінки по Україні.

В межах цього тарифного плану зараз діє також акційна пропозиція, завдяки якій можна отримати додаткові хвилини на розмови поза мережею Vodafone.