Про що свідчить звичка запізнюватись: ці дослідження шокували світ

Час – це найцінніший ресурс. Саме тому непунктуальність вважають однією з найгірших людських рис. Звичка запізнюватись може негативно позначитися на особистій, а особливо на професійній сфері життя людини. Та мало хто знає, що непунктуальність – це ще й ознака низького інтелекту.

Вміння планувати час – ключ до успіху

Здатність керувати своїм часом та встигати все заплановане – ключова риса успішних людей. Пунктуальних працівників цінують на роботі, всіляко сприяючи їх просуванню по кар’єрних сходах. Адже вони зазвичай вирізняється високою ефективністю та працьовитістю.

До того ж вміння правильно розподілити свій час дозволяє встигати усе заплановане і не порушувати даних обіцянок. А це важливо не лише в роботі, а й в особистому житті.

Звичка запізнюватись – пряма дорога до втрати довіри

Людей, що постійно й усюди запізнюються, не люблять і не поважають. Видається, наче вони вважають цінним лише свій час, а на оточуючих їм байдуже.

Така поведінка призводить до проблем на роботі, оскільки непунктуальним людям рідко довіряють важливі завдання чи призначають на відповідальні посади. У стосунках звичка запізнюватись також не вітається, викликаючи у партнера недовіру та обурення.

Як пов’язані інтелект та пунктуальність?

Вчені стверджують, що схильність до запізнень – не просто недолік, а один з показників низького інтелекту. Дослідним шляхом вони визначили: пунктуальність притаманна переважно людям з високим рівнем самоконтролю. Вони краще розуміють зв’язок між певною поведінкою та її наслідками, а тому свідомо уникають запізнень.

Натомість люди з низьким інтелектом дуже часто демонструють непунктуальність, адже просто не пов’язують факт запізнення із певними негативними подіями у своєму житті.

Звісно, це спостереження не можна вважати аксіомою. Існує чимало винятків тому не варто робити висновки про розумові здібності людини лише з огляду на її пунктуальність. Та якщо ви прагнете досягнути успіху та стати авторитетом для інших людей, варто вести в своє життя звичку робити все вчасно і уникати запізнень.