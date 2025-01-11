Не миєте машину взимку – вашому кузову кінець: прості правила «зимового клінінгу»

Більшість автомобілістів вважають, що мити машину взимку не обов’язково. Адже коли на вулиці сніг і мороз, кузов автівки не так швидко забруднюється. Крім того після мийки часто трапляється така прикрість, як примерзання дверей. Однак авторитетні автоексперти із цим твердженням не згодні і мають свої аргументи. Вони переконані, що об’їзджати мийку десятою дорогою не варто навіть взимку. Потрібно лише взяти до уваги кілька важливих правил, які допоможуть уникнути неприємних наслідків «зимового клінінгу».

Чому взимку не варто уникати мийки?

Щоб розтопити лід на автошляхах часто використовую сіль та спеціальні реагенти. Осідаючи на кузові, ці речовини несуть загрозу «здоров’ю» та зовнішньому вигляду вашої автівки. Зокрема вони провокують:

Корозію кузова;

Пошкодження деталей.

Для запобігання таким згубним наслідкам експерти радять у холодну пору року мити машину 2, а краще навіть 3 рази на тиждень.

Як правильно мити машину взимку?

Існує кілька золотих правил, яких потрібно дотримуватись під час зимової мийки.

Підготовка автівки

Нагрійте машину приблизно до + 10°С. Перевірте ущільнювачі на кожній із дверей. Обробіть всі ущільнювачі силіконовим спреєм.

Процес мийки

Облийте машину холодною водою. Очистіть її від бруду та льодорозчинних реагентів спеціальними миючими засобами. Змийте з кузова залишки миючого засобу теплою водою.

Після мийки

Продуйте замки та інші отвори, у які могла потрапити вода Очистіть від льоду та залишків води усі пороги та ніші автівки.

Який час обрати для мийки?

Щоб миття машини не потягнуло за собою додаткові клопоти, важливо також обрати слушний час для цієї процедури. Експерти радять мити машину:

Під час потепління – тоді ризик примерзання дверцят та кришки багажника буде значно нижчим;

– тоді ризик примерзання дверцят та кришки багажника буде значно нижчим; Перед похолоданням – щоб не довелося мити машину, коли температура надворі суттєво знизиться.

Також важливо, аби щойно помита машина не стояла на морозі. Краще залишити її на підземні парковці чи у гаражі. Дотримуючись цих рекомендацій, ви уникнете корозії внаслідок негативного впливу льодорозчинних реагентів та збережете свою машину в хорошому технічному стані на довгі роки.