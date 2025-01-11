Как уменьшить расход топлива зимой: давление в шинах имеет значение

Проблема экономии топлива, особенно в условиях постоянного роста цен на него, является актуальной для всех автолюбителей. Специалист журнала «За рулем» поделился своими знаниями, как уменьшить расходы на бензин зимой.

Очищайте автомобиль от снега

Эксперт подчеркивает важность тщательной очистки автомобиля от снега зимой. Наличие снега на крыше значительно увеличивает вес авто, ухудшает его аэродинамические свойства и создает опасную ситуацию на дороге. Во время движения снег может слететь с крыши и попасть на лобовое стекло, что ограничит обзор водителя, или повредить другой автомобиль. Кроме того, эксперт рекомендует снимать багажник с крыши, если он не используется зимой. Это не только улучшит аэродинамику, но и значительно упростит процесс очистки автомобиля от снега.

Контролируйте давление в шинах

Температурные перепады негативно влияют на давление воздуха в шинах. Снижение температуры на 10 градусов Цельсия приводит к снижению давления примерно на 0,1 атмосферы. Последствия такого снижения давления достаточно серьезные: увеличивается расход топлива, ухудшается управляемость автомобиля и его устойчивость на дороге. Поэтому эксперт настоятельно рекомендует регулярно проверять давление в шинах и подкачивать их до необходимого уровня.

Кроме очистки автомобиля от снега и контроля давления в шинах, существует еще несколько способов уменьшить расход топлива в холодное время года: