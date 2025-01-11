Як зменшити витрату палива взимку: тиск в шинах має значення

Проблема економії палива, особливо в умовах постійного зростання цін на нього, є актуальною для всіх автолюбителів. Фахівець журналу “За кермом” поділився своїми знаннями, як зменшити витрати на бензин взимку.

Очищайте автомобіль від снігу

Експерт наголошує на важливості ретельного очищення автомобіля від снігу взимку. Наявність снігу на даху значно збільшує вагу авто, погіршує його аеродинамічні властивості та створює небезпечну ситуацію на дорозі. Під час руху сніг може злетіти з даху і потрапити на лобове скло, що обмежить огляд водія, або пошкодити інший автомобіль. Крім того, експерт рекомендує знімати багажник з даху, якщо він не використовується взимку. Це не лише покращить аеродинаміку, але й значно спростить процес очищення автомобіля від снігу.

Контролюйте тиск у шинах

Температурні перепади негативно впливають на тиск повітря в шинах. Зниження температури на 10 градусів Цельсія призводить до зниження тиску приблизно на 0,1 атмосфери. Наслідки такого зниження тиску досить серйозні: збільшується витрата палива, погіршується керованість автомобіля та його стійкість на дорозі. Тому експерт наполегливо рекомендує регулярно перевіряти тиск у шинах і підкачувати їх до необхідного рівня.

Крім очищення автомобіля від снігу та контролю тиску в шинах, існує ще кілька способів зменшити витрати палива в холодну пору року: