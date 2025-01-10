Ці долари можете залишити собі: в НБУ попередили українців

Українців попередили про можливі ризики, на які вони наражаються під час обміну валюти. Зокрема громадян закликали купувати долари лише у ліцензованих обмінних пунктах та банківських установах. Адже ризик отримати підробку надвисокий, особливо при купівлі 100-доларових банкнот.

Де не варто купувати долари?

За інформацією від Національного банку у першому півріччі 2024 року в Україні стрімко збільшилась кількість підробок. Причому така тенденція характерна як для національної, так і для іноземних валют. На мільйон банкнот зараз припадає 3,4 одиниці підробок. Тож ризик натрапити на фальшиві гривні чи долари доволі високий.

Щоб не стати жертвами фальшивомонетників, достатньо дотримуватися базових рекомендацій НБУ. Зокрема регулятор вже не вперше закликає українців не купувати валюту «з рук» або у нелегальних обмінниках, яких чимало на вітчизняних вокзалах та ринках. Адже у таких «міняйл» зазвичай немає жодних засобів для перевірки автентичності валюти. Клієнтів вони зазвичай спокушають більш вигідним курсом, за рахунок чого й збувають підробки.

Які банкноти підробляють найчастіше?

Окрім ретельного вибору обмінника, в НБУ також радять перевіряти банкноти на справжність. Причому найбільш уважними потрібно бути зі 100-доларовими банкнотами, як старого (до 2013 року), так і нового зразка (випущені після 2013-го року). Саме їх в Україні підробляють найчастіше.

Щоб відрізнити справжню банкноту від підробки, зверніть увагу на такі ознаки:

Водяний знак – цей знак вбудований у структуру паперу і при перегляді на світло повинен чітко проглядатися;

Захисна голограмна стрічка – вона присутня на банкнотах нового зразка і має «прошивати» банкноту, а не виглядати наче наклеєна;

«Дзвіночок у чорнильниці» – цей елемент також присутній лише на нових банкнотах, його характерною ознакою є зміна кольору при нахилі;

Щільність паперу – справжні 100-доларові банкноти друкуються на якісному папері, на якому при друці з’являється відчутний рельєф;

Мікродрук – це дрібні надписи, рівномірно розміщені по всій площі банкноти.

Всі ці характеристики нескладно перевірити власноруч, без використання спеціальних технічних засобів. Та краще все ж не ризикувати й купувати долари у банках чи ліцензованих обмінниках, де є спеціальне обладнання для перевірки автентичності банкнот.