Клієнти «Нафтогазу» масово скаржаться на «поганий газ»: хто винен і що можна вдіяти

Українці почали масово скаржитися на якість газу. Зокрема клієнти «Нафтогазу» підозрюють, що у «блакитне паливо» додають якісь домішки. Натомість оплата, як і раніше, нараховується за «чистий» ресурс. Про це стало відомо із коментарів на сторінці ГК «Нафтогаз України» та на Facebook-сторінці постачальника.

Невже у всьому винні облгази?

Одна з клієнток «Нафтогазу» у своєму коментарі зазначила, що у газ наче щось підмішують, а при цьому ще й збавляють тиск. Адже не може бути, щоб при температурі котла 40° в будинку було максимум 17-18°. Крім того споживачка помітила, що газові комфорки горять не блакитними, а червоним полум’ям.

Однак коли жінка звернулась на гарячу лінію «Нафтогазу», її запевнили, що у всьому винен місцевий оператор. Начебто тиск у трубах регулюють саме облгази, а постачальник тут взагалі ні до чого. Та від облгазу клієнтка також не отримала ґрунтовного пояснення.

Що ж стосується можливих домішок, то така підозра у клієнтів виникає не лише через неприродний колір газу у комфорках. Інший споживач у своїй скарзі стверджує, що помітив зміну калорійності газу. Раніше для обігріву приватного будинку при температурі мінус 12-15° він витрачав близько 420 кубів в місяць. А зараз, коли на вулиці температура плюс 5-6°, доводиться спалювати щонайменше 460 кубів.

Це ще одна причина, чому клієнти замислилися над якістю «блакитного палива». Чимало з них переконані, що замість чистого ресурсу їм постачають суміш газів. І все-б нічого, якби це враховувалось у платіжках. Але ж ні, споживачі платять за газ як і раніше – по 8 грн за куб.

Як домогтися компенсації?

У соцмережах українцям рекомендують скаржитися на будь-які проблеми, пов’язані із газом саме у «Нафтогаз». Адже навіть якщо винуватцями проблеми є облгази, всі вони, як і оператор газотранспортної системи, належать ГК «Нафтогаз». Тож і скарги потрібно спрямовувати до постачальника.

Подати таку скаргу можна як на сайті, так і у філії компанії, або ж зателефонувавши на гарячу лінію «Нафтогазу». На підставі такої скарги буде ініційована позапланова перевірка якості ресурсу, яку можуть здійснювати власні лабораторії «Нафтогазу» чи незалежні експерти.

Звернутися зі скаргою клієнти можуть також до міськ- чи облгазу. Тоді протягом 2-5 п’яти днів заявника відвідають газовики та перевірять якість газу і тиску у трубах. У разі виявлення якихось невідповідностей дуржавним стандартам, клієнту перерахують обсяги спожитого ресурсу та виплатять відповідну компенсацію.