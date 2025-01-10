Новая купюра в 2000 гривен может появиться в обороте: произойдет ли это в 2025 году

Еще до начала полномасштабной войны в Украине появилась инициатива ввести в обращение новую купюру номиналом 2000 гривен. Это предложение было подано в виде электронной петиции на сайте Президента Украины еще в 2021 году. Однако эта идея не получила широкой поддержки среди населения, и петиция собрала крайне малое количество подписей. Сейчас в Украине в обращении находится десять номиналов банкнот гривны: от 1 до 1000 гривен. Последней новой купюрой, которая появилась в обращении, была банкнота номиналом 1000 гривен, введенная Национальным банком Украины в 2019 году.

Несмотря на существующий спрос на купюры большего номинала, особенно в условиях инфляции, Национальный банк Украины пока не планирует вводить в обращение банкноты номиналом свыше 1000 гривен. Об этом заявил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан в 2023 году.

Национальный банк Украины считает, что существующий номинальный ряд гривны, который включает как монеты, так и банкноты, является оптимальным для удовлетворения потребностей украинской экономики и населения.

Проблема подделки денег является актуальной для многих стран, и Украина не является исключением. Фальшивомонетчики постоянно пытаются обмануть систему и получить незаконную прибыль. Для борьбы с этим явлением Национальный банк Украины внедряет различные защитные элементы на новых банкнотах, что усложняет процесс подделки.

Одним из способов уменьшения количества подделок является постепенное выведение из обращения старых банкнот и замещение их новыми, которые имеют более высокий уровень защиты. Это позволяет усложнить деятельность фальшивомонетчиков и уменьшить количество поддельных денег в обращении.

Несмотря на войну гривны подделывают нечасто. Хотя ранее в Национальном банке Украины сообщали о том, что чаще всего подделывают банкноты в 200 гривен старого образца. Постепенно их заменяют новыми, поэтому фальсифицировать гривны все сложнее.