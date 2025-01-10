Нова купюра в 2000 гривень може з’явитися в обігу: чи станеться це в 2025 році

Ще до початку повномасштабної війни в Україні з’явилася ініціатива ввести в обіг нову купюру номіналом 2000 гривень. Цю пропозицію було подано у вигляді електронної петиції на сайті Президента України ще у 2021 році. Проте ця ідея не набула широкої підтримки серед населення, і петиція зібрала вкрай малу кількість підписів.Наразі в Україні в обігу перебуває десять номіналів банкнот гривні: від 1 до 1000 гривень. Останньою новою купюрою, яка з’явилася в обігу, була банкнота номіналом 1000 гривень, введена Національним банком України у 2019 році.

Незважаючи на існуючий попит на купюри більшого номіналу, особливо в умовах інфляції, Національний банк України поки що не планує вводити в обіг банкноти номіналом понад 1000 гривень. Про це заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан у 2023 році.

Національний банк України вважає, що існуючий номінальний ряд гривні, який включає як монети, так і банкноти, є оптимальним для задоволення потреб української економіки та населення.

Проблема підробки грошей є актуальною для багатьох країн, і Україна не є винятком. Фальшивомонетники постійно намагаються обдурити систему та отримати незаконний прибуток. Для боротьби з цим явищем Національний банк України впроваджує різноманітні захисні елементи на нових банкнотах, що ускладнює процес підробки.

Одним із способів зменшення кількості підробок є поступове виведення зі звернення старих банкнот і заміщення їх новими, які мають більш високий рівень захисту. Це дозволяє ускладнити діяльність фальшивомонетників і зменшити кількість підроблених грошей в обігу.

Попри війну гривні підробляють нечасто. Хоча раніше в Національному банку України повідомляли про те, що найчастіше підробляють банкноти в 200 гривень старого зразка. Поступово їх замінюють новими, тож фальсифікувати гривні все складніше.