Украинцев смогут штрафовать за одежду: что категорически запрещено носить

С 2019 года в Украине действует закон, который запрещает незаконное использование военной формы, орденов, медалей и других государственных наград. Кроме того, закон предусматривает наказание за повреждение могил и памятников погибших защитников Украины. Этот закон был принят с целью защиты государственных символов и чествования памяти погибших воинов.

Если вы незаконно носите военную форму или ее элементы, то можете быть привлечены к административной ответственности. Это означает, что вас могут оштрафовать. Подробнее о размерах штрафов и других видах наказания можно узнать из соответствующей статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Наказание за незаконное ношение военной формы грозит любому лицу, которое не имеет на это законных оснований. Это могут быть как гражданские лица, так и военные, которые не имеют права носить определенный вид формы.

Кто имеет право носить военную форму в Украине

Ношение военной формы или ее отдельных элементов в Украине регламентируется действующим законодательством. Это право предоставляется только определенным категориям граждан. К ним относятся:

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

Курсанты военных учебных заведений.

Резервисты во время сборов.

Военнообязанные во время прохождения военных сборов.

Лицеисты военных лицеев.

Отставники и лица, уволенные в запас, при условии, если они имеют соответствующие документы, подтверждающие их право на ношение военной формы.

Какова ответственность за незаконное ношение военной формы?

Незаконное ношение военной формы или ее элементов лицами, не имеющими на это права, является административным правонарушением и влечет за собой ответственность. В зависимости от обстоятельств дела, нарушителю может быть назначено одно из таких наказаний:

Предупреждение.

Штраф: За первое нарушение — от 2 550 до 3 400 гривен с конфискацией формы. За повторное нарушение в течение года — от 3 400 до 6 800 гривен или общественные работы на срок от 30 до 40 часов.



Кто контролирует соблюдение законодательства?

Контроль за соблюдением законодательства о ношении военной формы осуществляют правоохранительные органы. Полицейские имеют право проверять документы лиц, которые носят военную форму, и составлять административные протоколы в случае выявления нарушений.