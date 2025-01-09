Українців зможуть штрафувати за одяг: що категорично заборонено одягати

З 2019 року в Україні діє закон, який забороняє незаконне використання військової форми, орденів, медалей та інших державних нагород. Крім того, закон передбачає покарання за пошкодження могил та пам’ятників загиблих захисників України. Цей закон був прийнятий з метою захисту державних символів та вшанування пам’яті загиблих воїнів.

Якщо ви незаконно носите військову форму або її елементи, то можете бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Це означає, що вас можуть оштрафувати. Детальніше про розміри штрафів та інші види покарання можна дізнатися з відповідної статті Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Покарання за незаконне носіння військової форми загрожує будь-якій особі, яка не має на це законних підстав. Це можуть бути як цивільні особи, так і військові, які не мають права носити певний вид форми.

Хто має право носити військову форму в Україні

Носіння військової форми або її окремих елементів в Україні регламентується чинним законодавством. Це право надається лише певним категоріям громадян. До них належать:

Військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань.

Курсанти військових навчальних закладів.

Резервісти під час зборів.

Військовозобов’язані під час проходження військових зборів.

Ліцеїсти військових ліцеїв.

Відставники та особи, звільнені у запас, за умови, якщо вони мають відповідні документи, що підтверджують їхнє право на носіння військової форми.

Яка відповідальність за незаконне носіння військової форми?

Незаконне носіння військової форми або її елементів особами, які не мають на це права, є адміністративним правопорушенням і тягне за собою відповідальність. Залежно від обставин справи, порушнику може бути призначено одне з таких покарань:

Попередження.

Штраф: За перше порушення – від 2 550 до 3 400 гривень з конфіскацією форми. За повторне порушення протягом року – від 3 400 до 6 800 гривень або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин.



Хто контролює дотримання законодавства?

Контроль за дотриманням законодавства про носіння військової форми здійснюють правоохоронні органи. Поліцейські мають право перевіряти документи осіб, які носять військову форму, та складати адміністративні протоколи у разі виявлення порушень.