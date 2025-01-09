С января зарплаты учителей существенно возрастут: стали известны размеры надбавок

2025 год начался с приятных новостей для учителей. Наконец-то их зарплаты немного вырастут. В правительстве отмечают, что минимальная надбавка будет в размере 1000 гривен. Речь уже о чистой сумме после уплаты налогов, которую учителя будут получать гарантированно. Однако это минимальная доплата, а может быть и больше. Всё зависит от ряда факторов.

В первую очередь имеет значение занятость педагога

В Министерстве образования и науки Украины отмечали, что минимальная надбавка составит 1000 гривен, однако если у учителя есть дополнительные часы, или он занимает не только должность педагога, но и администратора, то будет иметь больше надбавки.

Повышение коснется и школьных психологов, а также ассистентов учителей. Алгоритм расчета будет прост. Сначала учителям начислят по 1000 гривен надбавки к их основной зарплате, а затем будут рассчитывать надбавку еще к дополнительной зарплаты, которую некоторые учителя получают занимая в школе дополнительные административные должности.

«Например, практический психолог, работающий на основной должности по основному месту работы на 0,25 ставки (менее полной ставки) и имеющий педагогическую нагрузку 18 часов в неделю по тарификации, получит доплату в размере 1300 гривен как практический психолог и 1300 как учитель, независимо от объема педагогической работы в должности психолога», — отмечают эксперты.

Учителей просят не путать эти надбавки с одноразовой помощью от Зеленского, ведь это абсолютно разные выплаты. Прибавка учителям начисляется в рамках программы «Учительская доплата». Эта надбавка будет начисляться уже на постоянной основе, и более того, существенно вырастет уже в сентябре. По крайней мере, так отмечает премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

«С января все украинские учителя начнут получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 1000 гривен на руки после уплаты налогов. С 1 сентября эта сумма вырастет до 2000 гривен “на руки”, — отмечает Шмигаль.