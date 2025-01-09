Чи варто купувати аерогриль: неочевидні факти про популярний прилад

Ви мрієте про смачну та здорову їжу, приготовлену в домашніх умовах? Тоді фритюрниця або аерогриль – це саме те, що вам потрібно. Однак, перед тим як зробити остаточний вибір, варто детально розібратися в особливостях цих пристроїв. Адже продавці, як правило, розповідають лише про їхні переваги, замовчуючи про недоліки.

Вартість: чи готові ви заплатити більше за здоров’я?

Одним із найвагоміших аргументів проти покупки аерогриля є його ціна. Сучасні моделі можуть коштувати від кількох тисяч до кількох десятків тисяч гривень. Чи варті ці гроші обіцянки здорового харчування? Це питання кожен має вирішити для себе. Адже для приготування простих страв, таких як картопля фрі, цілком достатньо звичайної духовки або навіть фритюрниці.

Розміри мають значення: чи знайдеться місце на вашій кухні?

Якщо ваша кухня невелика, то розміщення аерогриля може стати справжнім випробуванням. Великогабаритні моделі займають багато місця на робочій поверхні, що може створити додаткові незручності. Адже крім самого пристрою, потрібно ще передбачити місце для зберігання аксесуарів.

Шум: чи готові ви миритися з постійним гудінням?

Багато моделей аерогрилів працюють досить шумно через потужні вентилятори. Постійне гудіння може дратувати і створювати дискомфорт, особливо якщо ви готуєте їжу часто або в нічний час. Тому перед покупкою обов’язково зверніть увагу на рівень шуму.

Якість приготування: чи завжди результат відповідає очікуванням?

Не варто ідеалізувати аерогрилі. Не всі моделі здатні приготувати ідеально хрустку картоплю фрі або соковите м’ясо. Деякі пристрої можуть нерівномірно прогрівати продукти, що впливає на їхній смак і текстуру.

Безпека: чи не шкодить здоров’ю?

Хоча аерогрилі позиціонуються як здорові альтернативи традиційним фритюрницям, вони також мають свої недоліки. При високих температурах всередині пристрою можуть утворюватися шкідливі речовини, такі як акриламід. Тому важливо дотримуватися всіх рекомендацій виробника та не перевантажувати аерогриль.