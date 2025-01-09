З січня зарплати вчителів суттєво зростуть: стали відомі розміри надбавок

2025 рік розпочався з приємних новин для вчителів. Нарешті їхні зарплати трохи зростуть. В Уряді зазначають, що мінімальна надбавка буде у розмірі 1000 гривень. Мова вже про чисту суму після сплати податків, яку вчителі отримуватимуть гарантовано. Однак це мінімальна доплата, а можуть бути й більші. Все залежить від низки факторів.

В першу чергу має значення зайнятість педагога

В Міністерстві освіти та науки України зазначали, що мінімальна надбавка становитиме 1000 гривень, однак якщо вчитель має додаткові години, або обіймає не лише посаду педагога, а й адміністратора, то матиме більші надбавки.

Підвищення торкнеться й шкільних психологів, а також асистентів вчителів. Алгоритм розрахунку буде простим. Спочатку вчителям нарахують по 1000 гривень надбавки до їхньої основної зарплати, а потім будуть розраховувати надбавку ще до додаткової зарплати, яку деякі вчителі мають обіймаючи у школі додаткові адміністративні посади.

«Наприклад, практичний психолог, який працює на основній посаді за основним місцем роботи на 0,25 ставки (менш повної ставки) і має педагогічне навантаження 18 годин на тиждень за тарифікацією, отримає доплату у розмірі 1300 гривень як практичний психолог та 1300 як учитель, незалежно від обсягу педагогічної роботи на посаді психолога», – зазначають експерти.

Вчителів просять не плутати ці надбавки з одноразовою допомогою від Зеленського, адже це абсолютно різні виплати. Надбавка вчителям нараховується в рамках програми «Вчительська доплата». Ця надбавка буде нараховуватись вже на постійній основі, і ба більше, суттєво зросте вже у вересня. Принаймні так зазначає прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«З січня усі українські вчителі почнуть отримувати додаткову щомісячну виплату у розмірі 1000 гривень на руки після сплати податків. З 1 вересня ця сума зросте до 2000 гривень «на руки», – зазначає Шмигаль.