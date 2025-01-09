Переход на летнее время: стало известно нужно ли перевести стрелки часов весной

Верховная Рада Украины приняла решение отменить ежегодный перевод часов на летнее и зимнее время. Это означает, что в нашей стране должно быть установлено единое время в течение всего года. По плану, новое правило должно было заработать с начала 2025 года.

Последний перевод часов на зимнее время в Украине состоялся осенью 2024 года. После этого, согласно принятому закону, больше не планировалось менять время.

Для того, чтобы новый закон об отмене перевода часов вступил в силу, его должен был подписать Президент Украины и опубликовать в официальном печатном органе. Хотя председатель Верховной Рады уже подписал документ и направил его Президенту, пока закон еще не вступил в силу.

Поскольку закон об отмене перевода часов не был подписан вовремя, существует вероятность, что весной 2025 года нам придется снова перевести часы на летнее время. Это означает, что если ситуация не изменится, то в последнее воскресенье марта мы переведем стрелки на час вперед.

Несмотря на то, что Верховная Рада приняла решение об отмене перевода часов, это решение еще не вступило в силу из-за задержки с подписанием закона Президентом. Поэтому пока что остается неизвестной точная дата, когда в Украине будет установлено единое время.

Напомним, что для Украины характерно именно зимнее время. То есть если весной все-таки решат перейти на летнее время, то тогда, соответственно, будет перевод на зимнее время.

Несмотря на планы отказаться от перевода часов, такое решение считают нецелесообразным. В первую очередь из-за того, что в некоторых регионах Украины будет светать еще в 3 часа утра, а сумерки будут спускаться еще в восемь вечера. С учетом того, что в Украине сложная ситуация с электроснабжением, то отказ от перехода на летнее время будет очень несвоевременным.