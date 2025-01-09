Перехід на літній час: стало відомо чи потрібно перевести стрілки годинників весною

Верховна Рада України ухвалила рішення скасувати щорічне переведення годинників на літній та зимовий час. Це означає, що в нашій країні має бути встановлений єдиний час протягом усього року. За планом, нове правило мало запрацювати з початку 2025 року.

Останнє переведення годинників на зимовий час в Україні відбулося восени 2024 року. Після цього, згідно з ухваленим законом, більше не планувалося змінювати час.

Для того, щоб новий закон про скасування переведення годинників набрав чинності, його мав підписати Президент України та опублікувати в офіційному друкованому органі. Хоча голова Верховної Ради вже підписав документ і направив його Президентові, наразі закон ще не вступив в силу.

Оскільки закон про скасування переведення годинників не був підписаний вчасно, існує ймовірність, що навесні 2025 року нам доведеться знову перевести годинники на літній час. Це означає, що якщо ситуація не зміниться, то в останню неділю березня ми переведемо стрілки на годину вперед.

Незважаючи на те, що Верховна Рада ухвалила рішення про скасування переведення годинників, це рішення ще не набрало чинності через затримку з підписанням закону Президентом. Тому поки що залишається невідомою точна дата, коли в Україні буде встановлений єдиний час.

Нагадаємо, що для України характерний саме зимовий час. Тобто якщо навесні все-таки вирішать перейти на літній час, то тоді, відповідно, буде переведення на зимовий час.

Попри плани відмовитися від переведення годинників, таке рішення вважають недоцільним. В першу чергу через те, що в деяких регіонах України світатиме ще о 3 годині ранку, а сутінки спускатимуться ще о восьмій вечора. З врахування того, що в Україні складна ситуація з електропостачання, то відмова від переходу на літній час буде дуже невчасною.