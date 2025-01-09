Украинским мужчинам придумали еще один способ получить гарантированное бронирование

За границей сегодня находится несколько миллионов украинцев, выехавших из-за войны. Большая часть из них – это мужчины. Некоторые уехали еще до войны, и уже не хотят возвращаться из-за мобилизации. Другие уехали пользуясь разными видами отсрочек, или нередко незаконными путями. В Правительстве говорят, что таких людей нужно не наказывать, а наоборот, поощрять возвращаться домой, предоставляя им определенные гарантии безопасности. Мол, это критично нужно для украинской экономики, ведь очень многие отрасли сейчас страдают от сильного дефицита кадров. В связи с этим правительство хочет запустить специальную программу, которой смогут воспользоваться находящиеся за рубежом украинцы. Люди смогут найти работу в Украине и получить экономическое бронирование и после этого вернуться домой.

Так хотят решить кадровый вопрос

В Правительстве считают, что будет большой процент мужчин, которые захотят воспользоваться такой возможностью вернуться домой и не попасть под мобилизацию. В разных странах будут развернуты специальные центры, куда украинцы смогут приходить и интересоваться, какие вакансии сейчас актуальны.

“Эти центры вакансий могут предоставлять услуги и поощрять выбрать тот или иной свой профессиональный путь в Украине. … его нужно просто использовать”, – сообщил министр национального единства Украины Алексей Чернышев.

Больше всего нуждаются специалисты в оборонной и военно-промышленной отраслях, однако нехватка кадров наблюдается практически повсюду: на производствах, в транспортных компаниях, в агрохолдингах и т.д.

“У нас дефицит профессионалов, дефицит специалистов. И большинство из них Украина готова бронировать от военной службы”, – резюмировал Чернышев.

Что касается зарплаты, то и она будет выше средней по Украине, ведь это в первую очередь одно из требований для работодателя, который хочет забронировать работников.