Українським чоловікам придумали ще один спосіб отримати гарантоване бронювання

За кордоном наразі перебуває кілька мільйонів українців, які виїхали через війну. Велика частина з них це чоловіки. Деякі виїхали ще до війни, й вже не хочуть повертатися через мобілізацію. Інші виїхали користуючись різними видами відстрочок, або й нерідко незаконними шляхами. В Уряді кажуть, що таких людей потрібно не карати, а навпаки, заохочувати повертатися додому надаючи їм певні гарантії безпеки. Мовляв, це критично потрібно для української економіки, адже дуже багато галузей зараз страждають від сильного дефіциту кадрів. У зв’язку з цим Уряд хоче запустити спеціальну програму, якою зможуть скористатися українці, які перебувають за кордоном. Люди зможуть знайти роботу в Україні та отримати економічне бронювання й лише після цього повернутися додому.

Так хочуть вирішити кадрове питання

В Уряді вважають, що буде чималий відсоток чоловіків, які захочуть скористуватися такою можливістю повернутися додому й не потрапити під мобілізацію. У різних країнах будуть розгорнути спеціальні центри куди українці зможуть приходити й цікавитись, які вакансії наразі є актуальними.

“Ці центри вакансій можуть надавати послуги та заохочувати вибрати той чи інший свій професійний шлях в Україні. … Якщо він (українець) не готовий продовжувати свій шлях у військовому напрямку, він може запропонувати себе як фахівець – і для того діє певний механізм, його потрібно просто використати“, – повідомив міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

Найбільше наразі потребують фахівців у оборонній та військово-промисловій галузях, однак брак кадрів спостерігається практично всюди: на виробництвах, у транспортних компаніях, в агрохолдингах тощо.

“У нас дефіцит професіоналів, дефіцит фахівців. І більшість із них Україна готова бронювати від військової служби”, – резюмував Чернишов.

Щодо зарплатні, то й вона буде вище середньої по Україні, адже це в першу чергу є однією з вимог для роботодавця, який хоче забронювати працівників.