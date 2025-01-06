Як зрозуміти, що супермаркет обманює покупців: на цінниках мають бути деякі дані

У містах, де велика кількість людей та різних супермаркетів, значно частіше недобросовісні продавці можуть наживатися на покупцях. Інколи, супермаркети використовують такі маркетингові ходи, що покупець думає, що, мовляв, вигідно закупився, а насправді це ще супермаркет на ньому заробив кошти. Як не залишитися обманутим? Як зрозуміти, що торгова мережа працює нечесно та намагається вас обманути? Експерти кажуть звертати увагу на цінники. Мовляв, на них має бути вказана деяка інформація, і якщо хоча б частина її є відсутньою — це вказує на недобросовісність мережі.

Які дані мають бути на цінниках?

В першу чергу це звісно ж ціна, та наявність знижки, якщо така є. Ці цифри мають бути точними та вірогідними. Працівники супермаркету мають щодня перевіряти ціни та оновлювати їх, якщо деякі з них вже не актуальні.

“Вартість харчового продукту – важливий фактор, який враховують споживачі під час його вибору. Тому інформація на ціннику товару повинна бути точною, зрозумілою, лаконічною і не вводити в оману покупця“, – йдеться у повідомленні.

Далі, окрім ціни, на цінниках має бути вказана наступна інформація:

Якщо це вагові товари, то назва товару, сорт, ціна за кілограм або 100 грамів. Для товарів та напоїв, що продаються на вагу або на розлив — назва, сорт і також ціна за одиницю або певний обсяг місткості. Для поштучних товарів має бути вказана назва товару, вага або місткість, ціна за одиницю та сорт. Для товарів, які заздалегідь розфасовані продавці мають вказувати назву товару, сорт. Ціну за кілограм або за 100 грамів, вагу одиниці розфасованої продукції та ціну за таку одиницю.

“Дуже важливо дотримуватись цих простих правил задля уникнення неприємних ситуацій, коли споживач ціну за 100 грамів приймає за ціну за 1 кілограм. Важливо! Оформлення засобів інформування про ціни проводиться до надходження товару до торгівельного залу. До початку роботи співробітники магазину повинні перевірити наявність і правильність оформлення (цінників)”, – зазначають у Держпродспоживслужбі.