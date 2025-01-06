ФОПам з нового року додали ще один податок: його доведеться сплатити вже до 20 січня

З початку 2025 року чинності набули деякі зміни, що стосуються оподаткування ФОПів. Зокрема всіх фізичних осіб-підприємців, незалежно від групи, зобов’язали сплачувати військовий збір. Причому перша сплата повинна бути здійснена вже до 20 січня.

Хто і скільки платитиме?

Згідно з останніми змінами до Закону про підвищення податків №4015, внесеними 4 грудня та остаточно схваленими президентом 26 грудня 2024 року, сплачувати військовий збір повинні усі платники єдиного податку. Виняток складають лише ФОПи, що мають відповідні пільги.

Сума військового збору, яку доведеться сплачувати індивідуальним підприємцям, залежить від групи ФОП, до якої вони належать. А саме:

ФОПи 1, 2 і 4 груп – 10% від мінімальної зарплатні (800 грн);

ФОПи 3 групи – 1% від обороту.

У затверджених наприкінці року змінах до закону також чітко обумовлені терміни сплати військового збору. Платники єдиного податку 3 групи можуть зробити це через три місяці, після завершення 1-го кварталу. Натомість ФОПи інших груп зобов’язані сплатити військовий збір вже до 20 січня.

Що буде, якщо не заплатити військовий збір?

За невчасну чи неповну оплату військового збору податкова каратиме чималими штрафами. Згідно з законом за такий проступок передбачені наступні стягнення:

ФОПи 1, 2 та 4 груп – 50% від суми збору (400 грн);

ФОПи та юрособи 3 групи – 5% від суми податку у випадку несплати протягом 30 днів та 10% в разі затримки на понад 30 днів.

Крім того, згідно з новою редакцією Закону про підвищення податків №4015, ФОПам тепер доведеться платити єдиний соціальний внесок не тільки за своїх працівників, а також за самих себе. Раніше ж такої норми взагалі не існувало. Підприємці сплачували ЄСВ лише за осіб, що працювали у них за наймом. Що ж стосується строків, то заплатити цей вид податку потрібно буде до 20-го числа місяця, що слідує за кварталом, за який нараховується ЄСВ.