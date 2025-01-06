Некоторым клиентам ПриватБанка нужно заменить свою карту: кого касается?

В ПриватБанке сообщили, что просроченные карты продолжают действовать и клиенты могут запросто ими пользоваться. Правда, в таком случае для них будет недоступна возможность осуществлять онлайн-оплаты. То есть, если вы захотите оплатить какую-нибудь вещь в интернете, где нужно вводить данные карты, и в частности срок ее действия, то оплата не пройдет. Чтобы пользоваться картой полноценно, нужно ее перевыпустить и сделать это можно онлайн, причем находясь в любой точке мира.

Как перевыпустить карту?

В банке объяснили, что те клиенты, которые могут прийти в отделение, имеют возможность немедленно получить новую карту. Если же такой возможности у вас нет, вы можете воспользоваться приложением Приват24.

“Откройте меню “Кошелек” – выберите карту, которую хотите перевыпустить, – нажмите “Заказать карту”, – информируют представители банка.

Также для интернет-оплат, да и вообще для переводов и других платежных операций, вы можете оформить Digital-карту. То есть ту, которая будет отображаться только в вашем электронном кошельке.

Для этого вам тоже понадобится только приложение Приват24, в которое нужно зайти, найти раздел «Добавить карту» и выбрать тип карты, что вам нужна.

“С этой картой вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона и даже снимать наличные с банкоматов ПриватБанка“, — отметили в банке.

К слову, перевыпущенную карточку в виде пластика можно заказать с доставкой в ​​любой город Украины или за границу. ПриватБанк подчеркнул, что теперь карты доставляют в разные страны мира.

Что еще изменилось в Привате?

Среди последних новостей данного банка и возможность обменивать валюту прямо в терминалах. Можно обменивать только доллары и евро на гривне. Никакой комиссии терминал не снимает.

“Используется наличный курс ПриватБанка. А остальные до 100 грн зачисляются на вашу карту или мобильный счет“, — говорят в финучреждении.