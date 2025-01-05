В Украине изменили правила подачи показаний счетчика: это нужно знать всем потребителям

Способ, которым украинцы передают показания газовых счетчиков, изменился. Чтобы избежать лишних расходов на оплату за газ, важно знать об этих изменениях и действовать в соответствии с новыми правилами.

Чтобы получить точный счет за потребленный газ, украинцам необходимо ежемесячно до 5 числа передавать показания своего газового счетчика. Однако важно отметить, что популярный ранее сервис 104.ua больше не принимает такие данные. Это означает, что потребители должны найти альтернативные способы передачи показаний.

Об этом изменении в правилах передачи показаний газовых счетчиков сообщили в «ГазПравде».

Как мы уже упоминали ранее, прекращение транзита российского газа повлияло на различные аспекты жизни украинцев, в том числе на способ передачи показаний газовых счетчиков. Поскольку сервис 104.ua перестал работать, потребители должны выбирать другие варианты для передачи своих данных, чтобы избежать ошибок в начислении платы за газ.

Сейчас существует несколько способов передать показания газового счетчика:

Через личный кабинет. Большинство поставщиков газа предлагают своим клиентам личные кабинеты, где можно передать показания онлайн.

Через сайт или чат-бот. Некоторые компании имеют собственные веб-сайты или чат-боты, через которые можно передать данные.

С помощью телефона. Можно позвонить по номеру горячей линии своего поставщика газа или отправить SMS-сообщение.

Важно помнить, что передавать показания газового счетчика необходимо ежемесячно, даже если вы не пользовались газом или временно отсутствуете по месту жительства. В таких случаях следует указать предыдущие показания. Это поможет избежать ситуации, когда вам начислят плату за газ, который вы не потребляли, поскольку расчет будет сделан на основе средних показателей для всего дома.

В то же время уже весной 2025 года в Украине может вырасти стоимость газа. Однако пока это не более ни предположения. Мы следим за новостями в официальных источниках и сообщим вам об изменениях.